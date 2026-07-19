Daha önce hiç görmediğim davranışlar… Fransa’nın yıldızı takım arkadaşlarına ateş püskürdü

Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, Les Bleus’un İngiltere’ye karşı aldığı ağır yenilginin ardından milli takım arkadaşlarını eleştirmekte tereddüt etmedi.

Fransa, Pazar sabahı erken saatlerde oynanan Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 yenildi.

İngilizler karşısındaki maçta ilk 11'de yer alan orta saha oyuncusu, özellikle Fransa'nın Tuchel'in takımına karşı 0-4 geride kaldığı ilk yarıda takım arkadaşlarının performansını açıkça eleştirdi ve şöyle dedi: "İlk yarıda utanç verici bir başlangıç yaptık. Bazı oyuncuların daha önce hiç görmediğim davranışlar sergilediğini gördüm."

Marca gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: “Bu hayal kırıklığı yaratıcı bir durum, çünkü bu turnuvada iyi bir izlenim bırakmak için son maçtı.”

Rabiot, “İspanya’ya karşı yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığı vardı, ancak görevi sonuna kadar tamamlamalıydık ve bu şekilde pes edemezdik” diye ekledi.

Rabiot, 4 gol gerideyken durumu değiştirmek amacıyla devre arasında Fransa oyuncuları arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı: “Devre arasında konuştuk ve gururumuzu göstermemiz gerektiği konusunda anlaştık; ikinci yarıda işler çok daha iyiye gitti, çünkü ilk yarıda sergilediğimiz tutum kabul edilemezdi.”

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