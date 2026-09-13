Beş resmi maç, beş galibiyet, üç kez gol yemeden, 2015'ten bu yana en iyi Bundesliga başlangıcı: Borussia Dortmund'da işler şu anda gerçekten tıkırında gidiyor. Vestfalya ekibinin henüz kısa süre önce başlayan sezondaki şu ana kadarki görüntüsü, geçen sezonkine benziyor: BVB'yi yenmek zor, savunma ayakta kalıyor, hücumda ise etkili darbeler vuruluyor. Teknik direktör Niko Kovac'ın takımına karşı bir futbol maçına çıkmaktan daha büyük keyifsizlikler elbette vardır.

Henüz sezonun çok başındayız, bu yüzden tasvir edilen bu tabloya dair artı ve eksiler üzerinde fazla durmamak gerekiyor. Daha çok şey olabilir, daha çok şey gelişebilir; gerçekten sağlam temellere dayanan bir değerlendirme için daha fazla maç oynanması gerekiyor.

Ancak şu anda şimdiden not edilebilecek bir nokta var: Dortmund, oyun anlamında hâlâ Kovac'ın bilindik ve başarılı ikileminden çıkabilmiş değil. Burada teknik adama sezon başlamadan önce tüm yöneticileri tarafından verilen görev net şekilde ifade edilmişti. Sportif direktör Lars Ricken, "Elbette artık bir şekilde bir sonraki adımı da atmak istiyoruz" dedi. Meslektaşı Carsten Cramer ise şöyle konuştu: "Çalışkanlık ve gösteri birbirini tamamlamalı, biz bu alanda iz bırakmak istiyoruz."

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BVB, Paderborn'a karşı üstün müydü? "Ben bunu hiç öyle görmedim"

Şimdilik bunların ikisi de başarılamadı. BVB geride umut verici bir transfer yazı bırakmış ve Joey Veerman'ı da, merkezde oyunun kuruluşundaki alışılmış Kovac U'sunu kırabilecek ve daha fazla çeşitlilik sağlayabilecek bir oyuncu olarak kadrosuna katmış olsa da. Ancak şu ana kadar bundan dolayı ilhamsız oyun kurulumunun yapısal olarak daha iyi hâle geldiği söylenemez; hem de bu, farklı kadro tercihlerinden ya da bir Şampiyonlar Ligi maçının etkilerinden tamamen bağımsız olarak böyle.

BVB'nin neden bu kadar üstün olduğu sorusu, cumartesi öğleden sonra Paderborn'un Signal Iduna Park'taki 0-3'ünün ardından Ralf Kettemann'a Sky'da yöneltildi. Lige yükselen ekibin teknik direktörü buna doğru cevabı verdi: "Ben bunu hiç öyle görmedim." Kettemann'a göre iki takım arasındaki fark, son üçüncü bölgedeki verimlilikti.

Bu değerlendirme de doğruydu. Daha önce de ve hâlâ golsüz olan SCP, Borussia ile kıyaslandığında topla ve topsuz oyunda daha olgun bir oyun yapısı ve açıkça görülen bir plan ortaya koydu. Devre arasında konuk ekip, rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde 15:8, ceza sahası içinden çekilen şutlarda ise 5:1 öndeydi.

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BVB'de kolektif şekilde uygulanan bir oyun fikri hâlâ eksik

Ancak Dortmund 1-0 öndeydi, çünkü Paderborn savunmasındaki bir hatanın da yardımıyla iyi geliştirilen bir kontraatak (!) buna yetmişti. Bunun dışında BVB, Doğu Vestfalya ekibinin adam adama savunmasından oyun yoluyla çıkmakta ve topu planlı şekilde rakip kaleye taşımakta büyük zorluk yaşadı. Bunun temel nedenlerinden biri de pas mesafelerinin sık sık fazla büyük olmasıydı.

Dolayısıyla Vestfalya ekibinde top ayağındayken kolektif şekilde uygulanan bir fikir hâlâ eksik. Cumartesi günü olduğu gibi yaratıcı oyuncu Konstantinos Karetsas'ın eksik olmadığı önceki maçlarda da durum buydu. Sonuç şu: Bir üst lige çıkan rakibe karşı BVB'den oyun anlamında hiçbir baskınlık çıkmadı, hem de maçın tamamında. Bunun yerine Kovac'ın takımı hâlâ bireysel kaliteyle ayakta kalıyor; son skoru belirleyen yedek Felix Nmecha'nın iki enfes golü de bunu bir kez daha ortaya koydu.

Ethan Nwaneri, "En iyi maçımızı oynadığımızı düşünmüyorum. Yine kazanmanın bir yolunu bulduk. Bu iyi bir işaret ama özellikle son üçüncü bölgede işimizi zorlaştırdık. Bu geliştirmemiz gereken bir şey" dedi. Sky yorumcusu Dietmar Hamann'ın analizi ise şöyleydi: "Bu bir emek galibiyetiydi, iyi oynamadılar. Paderborn savunmasını aşmakta uzun bölümler boyunca inanılmaz zorlandılar, üstelik Paderborn ikinci yarıda da oyunun önemli bölümüne sahipti."

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Eski BVB nakaratı: İçerik olarak sınırlı bir futbol

Bunun böyle olması, Borussia cephesinde gerçekten endişe yaratmalı. Dortmund ikinci 45 dakikanın birçok bölümünde, yeni metronom Veerman'a ve Nmecha'nın sonradan oyuna girmesine rağmen, oyunu sakinleştirmeyi başaramadı. 2-0'ı aradılar ve bunun için fırsatlar da ürettiler, ancak o gol önce gelmedi. Bunun yerine Paderborn, Dortmund ceza sahası çevresinde birkaç kez eşitlik golüne yaklaşır gibi oldu.

Bu eski hikâye: Tam da bu noktada BVB'nin acilen vites yükseltmesi, Kovac'ın da takımı mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmezse sonucun geçen sezondakiyle aynı olması muhtemel: Sürekli olarak galibiyet ve puan getiren, ancak içerik olarak o denli sınırlı kalan bir futbol ki kalite olarak denk ya da daha üstün rakiplere karşı sınırına çabucak ulaşıyor.

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BVB: Beş maç, beş galibiyet - ama hâlâ gösteri yok

Çokça dile getirilen gösteriden ise şu ana kadarki maçlarda hiçbir iz yoktu. Çünkü bununla, Hoffenheim deplasmanındaki 3-2'lik galibiyette olduğu gibi tuhaf maç senaryoları kastedilmiyor; orada 60 dakika boyunca BVB'den hiçbir şey görülmemiş, takım 0-2'den sonra performansını yükseltse de sonunda oldukça şanslı bir şekilde kazanmıştı. Ya da geçen salı Villarreal karşısında öne geçtikten sonraki kolektif pasiflik de değil. Burada kastedilen şey, oyun kalitesi, taktiksel olgunluk, topa sahipken özgüven ve sürekli gol tehdidiyle dolup taşan baskın performanslar.

Kovac'ın önünde bu noktaya gelene kadar hâlâ epey iş var. Bunun için zaman ve fırsat bulmaya da devam edecek. Galibiyetlerin çokluğu açık biçimde onun lehine konuşuyor ve futbolda en önemli para birimi de bu. Paderborn karşısında da öyleydi. Özellikle de şu istatistiğe bakıldığında: BVB, SCP karşısındaki üç puanla birlikte 2012/13'ten bu yana bir üst lige çıkan rakiplere karşı ancak 38. galibiyetini aldı (61 maçta). Bayern Münih ise bu tür 60 eşleşmenin 53'ünü kazandı.

BVB, fikstür: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları