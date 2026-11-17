Real Madrid'in CVC yatırım fonuyla yapılan anlaşma konusunda Javier Tebas'a karşı verdiği mücadele önceki kararlarla sınırlı kalmadı. Eflatun-beyazlı kulüp, tutumunu doğrulayan yeni bir yargı kararı elde etti.

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Konuyla ilgili haberi veren Marca gazetesine göre Yüksek Mahkeme, LaLiga'nın Madrid Bölge Mahkemesi kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Söz konusu karar, ligin genel kurulunda CVC yatırım fonuyla yapılan anlaşmaya ilişkin onaylanan sözleşmenin iptalini onaylamıştı.

Real Madrid, kararı resmi bir açıklamayla duyurarak Yüksek Mahkeme kararının kesinleştiğini belirtti. Karar ayrıca LaLiga'yı, yaptığı itirazın masraflarını üstlenmekle yükümlü kıldı.

Eflatun-beyazlı kulüp, Yüksek Mahkeme'nin böylece olağanüstü ekonomik öneme sahip bir anlaşmayı geçersiz kılan yargı kararını desteklediğini vurguladı. Kulüp, anlaşmanın, kulüplerin işlemin kapsamını, etkisini ve doğuracağı sonuçları öğrenip değerlendirebilmeleri için yeterli bilgi sağlanmadan onaylandığına dikkat çekti.

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Real Madrid, kararda LaLiga'nın itiraz sürecinde Bölge Mahkemesi'nin benimsediği kriterleri kendi çıkarlarına uygun başka kriterlerle değiştirmeye çalıştığına yönelik tespitin önemini vurguladı.

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Kulüp, kararın, LaLiga'nın aldığı ve kendi yönetim organlarının işleyişinde bulunması gereken güvenceleri ihlal ettiğini düşündüğü uygulamalara karşı kulüplerin haklarını savunma konusundaki tutumuna ek bir hukuki destek sağladığını değerlendirdi.

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Dava, LaLiga'nın kulüplerin mali kaynakları ve organizasyonun haklarıyla ilgili bir ekonomik proje kapsamında CVC yatırım fonuyla imzaladığı anlaşmaya dayanıyor. Real Madrid, anlaşmanın onaylanma şekline ve beraberindeki prosedürlere itiraz ederek bu anlaşmaya karşı çıkmış ve iptalini talep etmişti.

Real Madrid, kulüplerin hak ve çıkarlarını savunmaya kararlı olduğunu yineleyerek İspanyol futbolunda yasalara, şeffaflığa ve iyi yönetişim ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kulübe göre bu ilkeler, LaLiga'nın ve yönetim organlarının kararlarına yön vermeli.

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Böylece Yüksek Mahkeme'nin LaLiga'nın itirazını reddetmesi, Tebas'ın CVC fonuyla yaptığı anlaşmanın iptalini talep eden Real Madrid ve Athletic Bilbao lehine yeni bir hukuki gelişme oldu. Karar, ligin bu hükme itiraz etme yolunu kapatırken genel kurulunda onaylanan anlaşmanın iptalini de kesinleştirdi.

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