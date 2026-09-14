Paris İstinaf Mahkemesi bugün pazartesi günü, Real Madrid forveti Fransız Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain'e 60 bin euro ödemesine hükmetti.

"L'Equipe" gazetesinin aktardığına göre bu karar, oyuncunun avukatlarının, ihtilaflı ikramiyelerin ödenmesini garanti altına almak amacıyla ihtiyati bir tedbir olarak kulübün banka hesaplarını dondurduğu 2025 ilkbaharında Paris Saint-Germain'in yaşadığı likidite sorunları nedeniyle maruz kaldığı mali kayıpları telafi etmeyi amaçlıyor.

Mahkeme, acil bir kredi limiti açılmasından kaynaklanan masrafları kabul etmekle birlikte, Parisli kulübün diğer davalarını reddetti. Hakimler, Paris Saint-Germain'in ahlaki değerlerin, imajın veya itibarın gördüğü zararların tazminine yönelik taleplerini reddetti; yönetimin öne sürdüğü iç karışıklık riskleri veya FIFA yaptırımları risklerinin gerçek bir temele dayanmadığını değerlendirdi.

Bu, sona erdiği düşünülen bir ihtilafta yeni bir gelişme. Ağustos 2024'te, uzun bir transfer görüşmesinin ardından Real Madrid'e katılan Kylian Mbappe, kulübün kendisine ödemeyi reddettiğini iddia ettiği ikramiye ve teşvikleri temsil eden 60 milyon euro tutarında bir meblağı Paris Saint-Germain'den talep etmişti.

İspanya Ligi Birliği hukuk komitesinin desteğine rağmen işler tıkandı ve Mbappe 2025 ilkbaharında İş Mahkemesi'ne dava açtı.

Bu arada avukatları, kulübün hesaplarına yönelik ihtiyati haciz işlemlerini başlattı. Tek taraflı olarak alınan ve karar çıktığı sırada kulübün haberdar olmadığı bu tedbir, bir mahkeme kararı çıkana kadar fonların dondurulmasına izin veriyor; alacaklının gelecekte alacaklarını tahsil edebilmesini garanti altına almak için yararlı bir işlem. Bununla birlikte, bu tedbirin şirketin mali durumuyla gerekçelendirilmesi gerekiyor.

Kulüp ise herhangi bir mahkumiyetle başa çıkmaya yetecek mali kaynağa sahip olduğuna inanarak öfkeden köpürdü ve Mbappe cephesinin bu el koymaları yalnızca "medyatik amaçlarla" talep ettiğini vurguladı.

Paris Saint-Germain, mayıs ayında bu el koymaların iptalini sağladı ve altı ay sonra, aralık 2025'te İş Mahkemesi, Fransız kulübünü Mbappe'ye 61 milyon euro ödemeye mahkum etti; kulübün gönülsüzce uyduğu bir karar.

Yaklaşık bir yıl sonra, çok daha düşük bir meblağ da olsa Paris Saint-Germain'i tazmin etme sırası Mbappe'ye geldi. 3 Eylül 2026'da Paris İstinaf Mahkemesi, oyuncuyu, varlıklara el konulan ve 10 Nisan ile 25 Mayıs 2025 arasında 45 gün süren dönemdeki "likidite kesintisini" telafi etmek üzere eski kulübüne tazminat olarak 60 bin euro ödemeye mahkum etti.

Paris Saint-Germain, "mevcut finansman ihtiyaçlarını karşılamak için" son anda bir kredi limiti aramak zorunda kaldı ve bu, kendisine paraya mal oldu.

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