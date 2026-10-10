Atlético Madrid, cumartesi günü sezonun beşinci LaLiga galibiyetini aldı. Los Colchoneros, Cristian Romero'nun son dakikalarda attığı isabetli kafa golü sayesinde 10 kişi kalan Deportivo Alavés deplasmanında 1-2 kazandı. Atlético, bu cumartesi akşamı Camp Nou'da Getafe'ye karşı sahaya çıkacak lider Barcelona'nın iki puan gerisinde, şimdilik ikinci sırada yer alıyor.

Atleti'de Julián Álvarez maça yedek kulübesinde başladı. Yıldız forvet, geçen yaz ayrılma isteğini açıkça dile getirmesinin ardından kulüple hâlâ zorlu bir ilişki içinde. Onun yerine Jonathan David sahne aldı; arkasında Pablo Barrios, kanatlarda ise Giuliano Simeone ve Ademola Lookman vardı.

Atlético, Alavés deplasmanında oyunun üstün tarafıydı. Kaleci Antonio Sivera, David'in yakaladığı ilk büyük fırsatın gol olmasını şık bir kurtarışla engelledi. Yarım saati biraz geçtikten sonra ise skor 0-1 oldu. Alejandro Grimaldo, David'den koşu yoluna aldığı topu sol ayağıyla çok sert bir şekilde ağlara gönderdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Alavés yeniden eşitliği sağladı. Robin Le Normand ceza sahası içinde bir faul yaptı ve bunun bedelini, Lucas Boyé'nin gole çevirdiği penaltıyla ödedi: 1-1.

Bu darbeye rağmen devre arasından sonra oyunda fazla bir şey değişmedi; karşılaşmaya tamamen Atlético hükmetti. Üstelik Ángel Pérez'in kırmızı kart görmesiyle Alavés'in 10 kişi kalması, konuk ekibin işini daha da kolaylaştırdı. Pérez, oyuna sonradan giren Álvarez'in ayak bileğine müdahalede bulundu.

Atleti daha da baskın hale geldi, ancak bu durum hemen büyük fırsatlar getirmedi. Puan kaybı, 87. dakikada Romero tarafından önlendi. Arjantinli oyuncu, Álex Baena'nın harika ortasını arka direkte kafayla ağlara gönderdi: 1-2.



