Curaçao kalecisi için Ekvador karşısında efsanevi bir gece

Eloy Rom, bu sabah Pazar günü grup aşamasının ikinci turunda tarihi bir savunma performansı sergileyerek ülkesinin milli takımı Curaçao’yu Ekvador karşısında golsüz berabere kalmaya taşıdı ve Dünya Kupası tarihindeki en olağanüstü kaleci gecelerinden birine imza attı.

Opta'nın verilerine göre, Rom maç boyunca kaleye gelen 15 şutu kurtardı; bu, 1966'dan bu yana kaydedilen verilere göre, uzatmalara gidilmeyen bir Dünya Kupası maçında bir kalecinin kaydettiği en yüksek kurtarış sayısıdır.

Ayrıca Curaçao kalecisi, 2014 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Belçika karşısında 15 kurtarış yapan Amerikalı Tim Howard'ın adına kayıtlı tarihi rekoru egale etti; Mr. Chip'in istatistiklerine göre, maçın uzatmalara gitmesi üzerine kurtarış sayısını 16'ya çıkardı.

Sadece ilk yarıda Rom 6 şutu kurtardı; bu, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar bir kalecinin tek bir yarıda yaptığı en fazla kurtarış sayısıdır.

Ayrıca Rom, Ekvador milli takımını turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora sürükledi; Ekvador, Dünya Kupası tarihinde tek bir maçta kale çerçevesine 15 şut çeken ancak hiçbir gol atamayan ilk takım oldu.

Önceki rekor, 1978 Dünya Kupası'nda Peru karşısında kaleye 13 şut atıp gol atamayan Hollanda'ya aitti.

Rom, maçı kalesini gole kapatarak tamamladı ve Curaçao’ya değerli bir puan kazandırdı; aynı zamanda turnuva tarihinin en dikkat çekici bireysel kaleci performanslarından biriyle adını Dünya Kupası kayıtlarına yazdırdı.