Cüneyt Çakır'ın VAR istatistikleri

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İşte tecrübeli hakemin VAR istatistikleri...

Süper Lig'in 6. haftasında , sahasında ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu derbide hakem Cüneyt Çakır görev alacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Kariyerindeki 25. derbisini yönetecek olan Cüneyt Çakır, 12. kez de Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Daha önce yönettiği 11 maçta Fenerbahçe 6 kez kazanırken Galatasaray ise 3 kez galibiyete uzandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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VAR istatistikleri

Avrupa turnuvalarında da sık sık görevlendirilen 42 yaşındaki hakem, geçen sezonunun başından bu yana 22 defa VAR'a çağrıldı. Bu kararların 15'inde VAR'ın tavsiyesine uyan Çakır, geri kalan 7 pozisyonda kendi kararını uyguladı.

Deneyimli hakemin VAR tarafından incelenen 7 gol kararından 5 tanesi iptal edildi. İncelemeye giden 3 penaltı kararı da iptal edilen Cüneyt Çakır, penaltı kararı vermediği 8 pozisyonda VAR tarafından monitöre davet edildi. Bu pozisyonların 5 tanesinde penaltı kararına ikna olan Çakır, kalan 3'ünde fikrini değiştirmedi.