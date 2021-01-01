Cüneyt Çakır'a Avrupa görevi

Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında 1-1'in rövanşında oynanacak olan Slavia Prag - Arsenal maçının hakemi olarak atandı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag sahasında Premier Lig temsilcisi Arsenal'i konuk edecek. 15 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TSİ 22:00'de başlayacak olan mücadelede Cünayt Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Abdülkadir Bitigen'in Video Yardımcı Hakem (VAR) olara görev yapacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Asistan Hakemi (AVAR) ise Mete Kalkavan oldu.

Cüneyt Çakır'ın 2020/2021 karnesi

İstanbul bölgesi hakemi Cüneyt Çakır bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmada düdük çaldı. Tecrübeli hakem bu karşılaşmalarda 61 kez sarı kart çıkarırken 4 kez de kırmızı kartına başvurdu.

Çakır bu sezon Avrupa maçlarında da sık sık görev aldı. Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçında Benfica ile Arsenal arasında 1-1 sona eren karşılaşmayı yöneten Cüneyt Çakır, 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde düdük çaldı.

22 Eylül'de 0-0 biten Slavia Prag - Midtjylland, 8 Aralık'ta 2-2 biten Lazio - Club Brugge, 28 Ekim'de 1-0 sona eren Sevilla - Rennes, 25 Kasım'da 4-0 sonuçlanan Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk ve 9 Mart'ta oynanan ve 2-2 sona eren Borussia Dortmund - Sevilla maçlarında da Cüneyt Çakır görev yapmıştı.

Arsenal ile Slavia Prag arasında oynanan ilk karşılaşma, Emirates Stadyumu'nda 1-1 sona ermişti.