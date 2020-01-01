Cüneyt Çakır Devler Ligi'ndeki 50. maçını yönetecek

UEFA, Cüneyt Çakır'ı Mönchengladbach ile Shakhtar Donetsk takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasında görevlendirdi.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçını yönetecek.

UEFA, Çakır'ı 'nın ile ’nın takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasında görevlendirdi.

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TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Borussia-Park Stadı'nda 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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Hakemliğe 1994 yılında başlayan Çakır, 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk görevini Rubin Kazan- maçında gerçekleştirdi. Çakır, Dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra 'nde de birçok maç yönetti.