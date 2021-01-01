Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası kadrosunda

Son yıllarda turnuva kaçırmayan Cüneyt Çakır, UEFA'nın Euro 2020 kadrosunda da kendisine yer buldu.

UEFA Hakem Komitesi, Haziran ayında başlayacak Euro 2020'de görev yapacak 19 hakemi ve yardımcılarını belirledi.

Avrupa'nın en başarılı hakemlerini yer aldığı listede Cüneyt Çakır da yer aldı.

Euro 2020'de hangi hakemler görev yapacak?

UEFA'nın atadığı hakemler arasında ilk kez kıta dışından bir hakem olacak. UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL arasındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde Arjantinli hakem Fernando Rapallini, Euro 2020 için düdük çalacak. İspanyol Jesús Gil Manzano ise Copa America 2021'de görev yapacak.

Ayrıca Fransız hakem Stephanie Frappart, dördüncü hakem olarak görev yapacağı turnuvanın tarihindeki ilk kadın hakem olacak.

Türkiye dışında on ülke daha bir hakemini turnuvaya gönderecek. Turnuvada yer alamayacak İsrail, Romanya ve Slovenya ise hakem düzeyinde temsil edilecek.

Turnuvada yer alacak orta hakemler şu isimlerden oluşuyor:

Felix Brych (Almanya), Danny Makkelie (Hollanda), Cüneyt Çakır (Türkiye), Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya), Carlos Del Cerro Grande (İspanya), Michael Oliver (İngiltere), Andreas Ekberg (İsveç), Daniele Orsato (İtalya), Orel Grinfeeld (İsrail), Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portekiz), Ovidiu Alin Hategan (Romanya), Daniel Siebert (Almanya), Sergei Karasev (Rusya), Anthony Taylor (İngiltere), Istvan Kovacs (Romanya), Clément Turpin (Fransa), Bjorn Kuipers (Hollanda), Slavko Vinčić (Slovenya).

Kamp İstanbul'da

11 Haziran ve 11 Temmzu arasında 12 farklı şehirde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi tüm hakemler, 10-13 Mayıs tarihleri ​​arasında İstanbul'da bir kursa katılacaklar. Hakemler daha sonra 7 Haziran'dan çeyrek finallerin tamamlanmasına kadar İstanbul'da ana kamplarını kuracaklar ve maç görevleri için İstanbul'dan diğer şehirlere hareket edecek.

Yarı final ve finaller Londra'da oynanaycağı için son üç maçta görev yapacak hakemler daha sonra Londra'ya geçecek.

Cüneyt Çakır'ın yer aldığı önemli organizasyonlar

Ülkemizin en tecrübeli hakemi olan Cüneyt Çakır, üçüncü defa bir Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak. Çakır daha önce Euro 2012 ve Euro 2016'da üçer maç yönetmişti. Çakır, ayrıca 2014 ve 2018'deki iki Dünya Kupası'nda üçer kez sahaya çıkmıştı. 2014'te Hollanda ile Arjantin, 2018'de de İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanan yarı final maçlarında düdük Çakır'a aitti.

44 yaşındaki hakem, 2015 yılında ise Bacelona ve Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti.