Spotify Camp Nou, heyecan dolu bir ilk yarıya sahne oldu. Bu yarıda Kylian Mbappé'nin topun sekmesinin ardından kaydettiği golle Real Madrid öne geçti ve Madrid ekibi skorda üstünlüğü ele geçirdi.

Öte yandan Sport gazetesi, Barcelona oyuncularının ilk yarı sonundaki performans değerlendirmesini kaleme aldı.

Joan García: Mbappé'nin golünde yapabileceği pek bir şey yoktu; bu gol, kesinlikle öngörülemeyecek bir ataktan geldi.

Bunun dışında Barça kalecisi çok fazla müdahale etmek zorunda kalmadı, arkadan takım arkadaşlarını yönlendirmekle yetindi ve Real Madrid'in tehlikeli olmayan bir şutunu sahanın bir kenarına uzaklaştırdı. Ayrıca kalesinden çıkışta gösterdiği hızla topu uzaklaştırdı.

João Cancelo: Savunma tarafında büyük çaba göstermek zorunda kaldı ve tercih ettiği özgürlükle hücuma çıkamadı.

Cancelo derli toplu bir görüntü çizdi ve kendisine görev verilen oyuncuyu takip etmede uyanık kaldı, ancak son dakikalarda zorluk yaşadı.

Gerard Martín: Golde kendisine fazla suç yüklenemez; zira Mbappé yoktan var oldu ve topu bulma konusunda şans onun yanındaydı.

Bunun dışında iyi bir performans sergiledi, büyük bir özgüven gösterdi, savunmada sağlamdı ve topu iyi bir şekilde çıkarabilme becerisiyle öne çıktı.

Pau Cubarsí: Gerard Martín ile güvenilir bir savunma ikilisi oluşturdu, kendisine görev verilen oyuncuyu takip etmede uyanık kaldı, topları kesmede hızlıydı ve ofsayt tuzağını uygulamada takım arkadaşıyla tam bir uyum içindeydi.

Marc Casadó: Kas ağrıları hissetmesi nedeniyle 28. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu talihsiz bir durumdu, çünkü saha içinde daha fazla rahatlık hissetmeye başlamıştı.

Frenkie de Jong: Büyük bir fiziksel güce ve belirgin bir sağlamlığa sahip Real Madrid orta sahası karşısında kendi ritmini dayatmakta zorlandı.

Frenkie de Jong, orta alanda etkinliği ve organizasyonu güçlendirmeye katkı sağlamasına rağmen tam bir rahatlık hissetmedi.

Pedri: Yanında Frenkie de Jong'un bulunmasıyla rahat hissediyor; zira bu durum oyun kurma sorumluluklarını hafifletiyor ve en iyi yaratıcı yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyor.

Kendi tarzına özellikle uyan hareket özgürlüğünden faydalanarak son derece muhteşem bir ilk yarı sergiledi.

Fermín López: Rakibe baskı yapmayı bırakmadı ve hücumda son derece aktifti. Maçın başında iyi bir görüntü çizdi, ardından dakikalar ilerledikçe etkisi giderek azaldı.

Buna rağmen rakiplerinden birinin kafasının üzerinden peş peşe yaptığı iki teknik dokunuşla dikkatleri üzerine çekti; bu dokunuşlar taraftarların coşkusunu artırdı ve onları koltuklarından kalkmaya yöneltti.

Gerard: Pek fazla ışık altında kalmayan ama önemli bir iş çıkardı; zira savunma tarafında Cancelo'ya yardım ederek Real Madrid oyuncularının işgal ettikleri bölgeden ilerlemesini sınırladı.

Savunmadaki sağlamlığının yanı sıra, şut çekip Lunin'in yeteneklerini sınamaya cesaret eden az sayıdaki Barcelona oyuncusundan biriydi.

Raphinha: 3 fırsat elde etti, ancak bunların hiçbirini kaleye yöneltmeyi başaramadı. Atakları sonuçlandırmada isabetten yoksun olmasına rağmen.

Real Madrid oyuncularına, arkadan oyun kurma denemeleri sırasında baskı yapmayı bırakmadı.

Lamine Yamal: Kanatta rakibini istediği ölçüde geçemedi, ancak 45 dakika boyunca Marc Cucurella ile yaşadığı güçlü mücadelede iyi bir izlenim bıraktı.

İki oyuncu birbirini iyi tanıyor; bu da aralarındaki rekabete daha fazla heyecan kattı.

Alejandro Balde: Casadó'nun yerine oyuna girdi, ancak imzasını atmak için büyük bir fırsat bulamadı. Özellikle oyuncunun bu sezonki oynadığı dakika sayısının son derece sınırlı olduğu bir durumda, zaten başlamış bir El Clásico maçına beklenmedik şekilde dahil olmak kolay değil.