Real Madrid'in sol kanat oyuncusu Marc Cucurella'nın, La Liga'da dün cumartesi günü Villarreal karşısında kazanılan maçta (1-0) takım arkadaşı Vinicius Junior'ın gördüğü kırmızı kartın gerekçesini dördüncü hakemden sorduğu anlar, "DAZN" platformunun yayınladığı görüntülerde ortaya çıktı.

Beyazlı ekibin bir diğer oyuncusu Bernardo Silva, olay büyümeden önce duruma müdahale etmek zorunda kaldı.

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Hakem Isidro Diaz de Mera, Villarreal oyuncusu Nathan Salibayı'ın saçını çektiği için Vinicius'a kırmızı kart gösterdikten sonra, Brezilyalı futbolcu hakeme doğru hamle yaptı ve takım arkadaşlarından birkaçı onu tutmak zorunda kaldı.

Vinicius soyunma odasına gittikten sonra da protestolar sürdü ve Real Madrid oyuncularından bazıları karara açıklama istedi.

Cucurella, protesto edenlerin başında yer alıyordu; o ve Antonio Rüdiger, pozisyona dördüncü hakemin önünde itiraz etti. Eski Chelsea oyuncusu şöyle dedi: "Umarım… Umarım bana bir tel saçıma dokunurlarsa onlara da kırmızı çıkarırsınız. VAR'a git."

İspanyol milli oyuncunun karara itirazda ısrar etmesi üzerine Bernardo Silva, sakinleşip maçın yeniden başlaması için onu bölgeden uzaklaştırmak üzere müdahale etti.

Milli ara döneminde İspanya Milli Takımı ile forma giyen Cucurella, Villarreal maçına yedek kulübesinde başladı; sol bek mevkiinde Alvaro Carreras ilk 11'de görev aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Villarreal'in ataklarını sınırlamak için Cucurella'yı devre arasında oyuna almaya karar verdi; ancak oyuncu, Katalan "Sport" gazetesine göre henüz İspanya Milli Takımı'nda sergilediği seviyeyi gösteremedi; zira hâlâ yeni takımına uyum sağlama aşamasında bulunuyor.

Bazı maçlarda performansı, aynı kanatta Vinicius'tan defansif destek alamamasından etkilendi ve Madrid derbisi bunun en belirgin örneği oldu.



