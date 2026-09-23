İspanyol yıldız Marc Cucurella, son transfer döneminde milli takım arkadaşı Rodri Hernandez'i Real Madrid'e katılmaya ikna etmek için giriştiği gizli bir teşebbüsü açıkladı. Bu çarpıcı itiraf, gelecek transfer dönemini alevlendirebilir.

Sol beke ait açıklamalar, gazeteci Manu Carreño'nun kendisiyle "Cadena Ser" radyosunun ünlü "El Larguero" programında yaptığı özel bir röportaj sırasında geldi. Röportaj, İspanya Milli Takımı'nın Las Rozas şehrindeki kampından yapıldı. İspanya, Avrupa Uluslar Ligi kapsamında 26 Eylül'de saat 20.45'te İngiltere ile oynayacağı zorlu maça hazırlanıyor. Bu, milli takımın bu yaz tarihi Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından oynayacağı ilk maç olacak.

Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ardından teknik direktör Luis de la Fuente'nin kadrosunun temel taşlarından biri haline gelen Cucurella, son transfer döneminin en tartışmalı isimlerinden biri hakkında açık sözlü konuştu.

Cucurella, Real Madrid'de Rodri ile aynı soyunma odasını paylaşmayı çok istediğini vurguladı ve onu harika bir oyuncu olarak gördüğünü belirtti. Ancak aynı zamanda, transfer kararının sonuçta kişisel bir mesele olduğu için takım arkadaşlarına baskı yapmayı tercih etmediğini, tıpkı birinin kendisini sürekli takip etmesinden hoşlanmadığı gibi, ifade etti.

İspanyol bek, buna rağmen Real Madrid'in ilgisi kamuoyuna açıklanmadan önce Rodri'ye dolaylı bir mesaj göndererek onunla takım arkadaşı olmayı umduğunu dile getirdiğini açıkladı.

Orta saha yıldızının tepkisine gelince, Cucurella Rodri'nin kapıyı tamamen kapatmadığını ama herhangi bir şeyi de teyit etmediğini, muğlak bir ifadeyle "Göreceğiz" yanıtıyla yetindiğini, sonunda ise mevcut yolunda devam etmeyi seçtiğini belirtti.

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Cucurella sözlerini esprili bir yorumla noktalayarak, Rodri'nin çok fazla başarılı olmamasını dilediğini, çünkü bunun kendi takımının başarılı olması anlamına geleceğini söyledi.