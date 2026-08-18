Marc Cucurella, pazar öğleden sonra Schalke 04 - Real Madrid (0-3) maçında topla her buluştuğunda ıslıklandı. Alman taraftarlar, 2024'teki Avrupa Şampiyonası çeyrek finalini açıkça unutmuş değil.

Cucurella, bu yaz başında 60 milyon euro karşılığında Chelsea'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak pazar günü ilk maçına çıktı.

Sol bek, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finaline kadar küresel turnuvada forma giydiği için son haftalarda hâlâ tatildeydi.

Cucurella, İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı ve turnuvada yaptığı iki asistle önemli bir katkı verdi. İspanyol oyuncu, 2024'te Güney Avrupa ülkesinin Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında da büyük rol oynamıştı.

Özellikle Almanya'ya karşı oynanan maçta Cucurella gündem olmuştu. O yarı finalin son anlarında skor 1-1'ken Jamal Musiala, topu savunmacının koluna nişanladı.

Almanya penaltı alamadı ve İspanya uzatmalarda kazandı. UEFA da maçın ardından Almanya'ya penaltı verilmesi gerektiğini kabul etti.

Gelsenkirchen'deki taraftarlar bu olayı açıkça unutmamıştı. Sol bek 61. dakikada oyuna girdi ve topla her buluştuğunda ıslıklandı.

Yine de Cucurella, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçtan memnundu. “Çok mutluyum. Son yıllardaki tüm sıkı çalışmanın sonunda karşılığını bulduğunu görmek çok güzel.”