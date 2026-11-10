Cucurella: Mourinho beni şaşırttı, Yamal'a yaptığımla gurur duymayacağım

Real Madrid'in yıldızı Marc Cucurella, son El Clasico'da Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu.

Cucurella, "Cope" radyosundaki "El Partidazo" programına verdiği röportajda şunları söyledi: "Takımda meydana gelen değişiklikler mi? Başlangıçta yeterli bir sezon hazırlık dönemi geçirmedik, yeni bir teknik direktörümüz vardı ve neredeyse hiç antrenman yapamadık. Şimdi daha mı çok koşuyoruz? Bilmiyorum, belki uygun anları daha iyi seçiyoruz ya da hatlar arasında daha yakın oynuyoruz ki bu da canavar olduğumuz izlenimini veriyor, ama bence çok fazla şeyi değiştirmedik."

Cucurella'dan Yamal'ın açıklamalarına yanıt

Son El Clasico'da Lamine Yamal ile karşı karşıya gelmesi ve Yamal'ın onu silip süpüreceğini söylemesi hakkında ise Cucurella şunları söyledi: "Söyleyecek bir şeyim yok. Fazla konuşmayı ya da övünmeyi sevmem, sessiz kalmayı ve işimi yapmayı tercih ederim. İyi bir maç çıkardım ve kesinlikle gelecekte onunla birçok maçta karşı karşıya geleceğim, ben onun karşısında zorlanacağım, o ise övgüler alacak."

Mourinho: Farklı bir imaj

Jose Mourinho hakkındaki izlenimine dair Cucurella şunları söyledi: "Onun hakkında oluşturduğum imaj farklıydı, ama olumlu anlamda. Oyunculara çok yakın, harika bir insan ve çok konuşmayı seviyor. Yarım saat konferans vermeye ihtiyacı yok, 5 dakikada bilmen gereken her şeyi sana söylüyor."

De la Fuente dövmesi

Cucurella, İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente'nin resmini taşıyan dövmeye de değinerek şunları söyledi: "Pişman değilim, ama başka dövme yaptırmayacağım, çünkü bu işlerden uzak durmaya karar verdim. Mourinho, yüzünü taşıyan bir dövme yaptırdıktan sonra bana göğsünün bir fotoğrafını gönderdi."

Almanya'da maruz kaldığı eleştiriler hakkında ise şunları söyledi: "Bilmiyorum, sorumluluğu bana yüklediler ve Almanya'da oynayamayacağımı biliyorum."