Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını Schalke karşısında elde ettiği ikna edici bir galibiyetle tamamladı. Bu maç, teknik direktör José Mourinho için birden fazla olumlu işaret taşıdı; zira karşılaşmada yeni transferlerden bazıları sahaya çıkarken, başta Jude Bellingham ve Thibaut Courtois olmak üzere temel oyuncular da hesaplara geri döndü.

Maç, yeni üçlü İbrahima Konaté, Marc Cucurella ve Amadou Diawmandi'nin ilk kez sahaya çıkmasına sahne oldu. Cucurella 61. dakikada oyuna girdi ve maça hiç de kolay olmayan koşullarda dahil olmasına rağmen, sahada geçirdiği dakikalarda olumlu bir izlenim bırakmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından Cucurella, Real Madrid'deki başlangıcından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi ve takımın güçlü bir maç ortaya koyarak sezon öncesinde ideal bir sonuç elde ettiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Son derece mutluyum ve bunun herkes için harika bir maç olduğunu düşünüyorum. Sezon başlamadan önce mükemmel bir sonuç. Bekleyiş uzun sürdü, lige başlamayı büyük bir istekle bekliyorum."

İspanyol bek, ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası finaline katılmasının ardından takıma diğer oyunculardan daha geç dahil olmuş, ardından Real Madrid'e transfer olarak kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. Bunu, uzun yıllar süren emeğin bir meyvesi olarak değerlendirdi.

Cucurella bu yolculuk hakkında şöyle konuştu: "Tüm bunların arkasında büyük bir emek var ve bunca yıl boyunca gösterilen tüm çaba, bu zahmete değerdi." Aynı zamanda takım arkadaşlarının, grup içinde hızla uyum sağlamasına yardımcı olduğunu vurguladı.

İspanyol bek, Real Madrid oyuncularının kendisini ve yeni transferleri son derece özel bir şekilde karşıladığını da sözlerine ekledi ve şöyle dedi: "Hepsi harika, takıma katılmayı herkes için kolaylaştırdılar." Ardından kulüp taraftarlarına bir mesaj gönderen İspanyol oyuncu, imzasını attığından beri çok sayıda mesaj aldığını ve kraliyet forması uğruna elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.