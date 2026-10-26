Real Madrid, Pazar akşamı Spotify Camp Nou'da ezeli rakibi Barcelona ile oynadığı El Clasico'yu 2-1 kazanmayı başardı.

Sport gazetesi, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımının Spotify Camp Nou sahasına özellikle savunma anlamında ne yapmak istediğini çok iyi bilerek çıktığını; Marc Cucurella'nın da büyük bir güç kullanarak Lamine Yamal'ı birebir markaja alma görevini üstlendiğini aktardı.

İki takımın soyunma odalarına gitmesine birkaç dakika kala Cucurella, Gerard Martin'in topu gerektiği şekilde uzaklaştıramamasının ardından Kylian Mbappe'nin golüyle sonuçlanan muhteşem bir atak gerçekleştirdi.

Cucurella'nın performansı, Lamine Yamal'ın tehlikesini durdurmayı başardıktan sonra Real Madrid'in savunmadaki sağlamlığının en önemli nedenlerinden biri oldu.

32. dakikada Lamine Yamal, hakem Martinez Munuera'ya Cucurella tarafından açık bir şekilde tutulduğundan yakınarak ona sarı kart gösterilmesini istedi; zira bu, Cucurella'nın kendisine karşı yaptığı ilk faul değildi.

Yamal, Marc Cucurella'nın cezadan kurtulduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı ve bu durum, maçın spor yayınları sırasında gözden kaçmadı.

Cucurella'nın Real Madrid'e transferi resmen açıklandığında Yamal, Cadena Cope radyosundaki "Tiempo de Juego" programına 2026 Dünya Kupası hakkında konuşmak için katılmış, ancak Cucurella'nın Real Madrid'e katılmasıyla ilgili görüşüne de değinmişti.

Yamal o dönemde şöyle demişti: "Ona ilk maçta ilk 11'de oynayacağını, ikinci maçta ise onu yiyip bitireceğim için yedek kulübesinde oturacağını söyledim."

Ancak Marc Cucurella, ilk El Clasico'da Yamal'a üstünlüğünü kabul ettirmeyi başardı.