Cucurella: Bu iki oyuncu Altın Top'u Kane'den daha çok hak ediyor

İspanyol savunmacı Real Madrid'in oyuncusu Marc Cucurella, İngiliz Harry Kane'in Ballon d'Or ödülünü kazanmasını anlayışla karşıladığını belirtti; ancak ödülün kulüp arkadaşı Fransız Kylian Mbappé'ye ya da milli takım arkadaşı genç İspanyol Lamine Yamal'a verilmesini tercih edeceğini ifade etti.

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Cucurella, İspanyol "El Chiringuito" programına yaptığı açıklamalarda, Kane'in Ballon d'Or kazanmasının adaletsiz olup olmadığına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi: "Hayır, adaletsiz olduğunu söyleyemem, çünkü onun istatistiklerine bakarsanız, bir daha tekrarlamakta zorlanabileceği rakamlar olduğunu görürsünüz. Bu açıdan, olağanüstü bir sezon geçirdi."

Ardından şunları ekledi: "Ancak ben şahsen onu Mbappé'ye ya da Lamine Yamal'a verirdim, çünkü sonuçta onlar bir futbolsever olarak izlemek için televizyonu açtığım türden oyunculardır, ne demek istediğimi anlıyor musunuz?"

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kane ödülü hak etmedi demek istemiyorum, ama itiraf etmeliyim ki sonuç beni biraz şaşırttı."

Cucurella'nın açıklamaları, Kane'in 2026 Ballon d'Or'u kazanmasının hâlâ tartışma konusu olduğu bir dönemde geldi; özellikle de final oylamasında ikinci ve üçüncü sırayı alan Mbappé ve Yamal ile rekabet güçlüydü.

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Bayern Münih forveti 1055 puan topladı ve 1027 puan toplayan Mbappé'nin yalnızca 28 puan önünde yer aldı; Yamal ise 881 puanla üçüncü sırada kaldı. Böylece birinci ve ikinci aday arasında büyük bir yakınlığın yaşandığı bir yarış görüldü.

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Kane, geçtiğimiz 26 Ekim'de Londra'da düzenlenen törende ödülü kazanarak, 2001'de Michael Owen'dan bu yana Ballon d'Or kazanan ilk İngiliz oyuncu ve İngiltere tarihinde bu başarıyı elde eden beşinci isim oldu.

İngiliz forvetin taç giymesi, gol açısından olağanüstü bir sezonun ardından geldi; bu sezon Bayern Münih ile farklı kulvarlarda 51 maçta 61 gol kaydetti.

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Buna İngiltere Milli Takımı ile attığı 12 gol de eklenince, kulüp ve milli takımla oynadığı 65 maçtaki toplam gol sayısı 73'e ulaştı.

Kane ayrıca 2025-2026 sezonunda Bayern Münih'in üç yerel kupa kazanmasına katkıda bulundu; takım lig şampiyonluğunu geri aldı, Almanya Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandı. Bunun yanı sıra, takımın yarı finalde elenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol kaydetti.

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Diğer yanda Mbappé, Real Madrid ve Fransa Milli Takımı ile güçlü bir sezon geçirdi ve ödül için Kane'in en yakın rakibi oldu, ancak 28 puan farkla ikincilikle yetindi. Yamal ise üçüncü sırayı alıp aynı zamanda Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu ödülünü de kazanarak dünya futbolunun en önemli yıldızları arasındaki yerini pekiştirmeye devam etti.

İspanyol milli oyuncunun Ballon d'Or yarışında üçüncü sırayı alması, geçen yılki edisyonda Fransız Ousmane Dembélé'nin ardından ikinci olmasının ardından geldi; böylece genç yaşına rağmen ilk üç sıradaki varlığını sürdürdü.

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Mbappé'ye gelince, 2026 edisyonunda ona yaklaşmasının ardından, Kane'in rekabeti küçük bir farkla kendi lehine çevirmesiyle, kariyerindeki ilk Ballon d'Or'u hâlâ arıyor.