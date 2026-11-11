Real Madrid ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Marc Cucurella, 2024 Avrupa Uluslar Kupası'ndan bu yana Alman taraftarların yuhalamalarına maruz kalmaya devam etmesiyle alay ederek konuştu ve Alman taraftarların, turnuvada İspanya ile Almanya arasındaki karşılaşmada yaşanan tartışmalı olayı unutmadığını vurguladı.

Reklam

Cucurella, İspanyol "Cope" radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Almanya'da asla oynayamayacağımı biliyorum, her seferinde bunu bana hatırlatıyorlar".

Hatanın kendisinden değil hakemden kaynaklandığının belirtilmesi üzerine İspanyol oyuncu şu cevabı verdi: "Evet, evet, evet, hiç şüphesiz. Ama sorumluluğu neden bana yüklediklerini ve öfkelerini neden benden çıkardıklarını bilmiyorum, her neyse, işler böyle".

Gülerek şunları ekledi: "Almanya'da oynayamayacağımı biliyorum, orada çok seviliyorum".

Ayrıca oku:

Öfkeli Casillas iki oğlunu Real Madrid'den çekiyor

Reklam Reklam

Barcelona, Real Madrid'in transferine Almanya'nın cevherine yönelerek karşılık veriyor

Related Topics

Kriz, 2024 Avrupa Uluslar Kupası çeyrek finalindeki İspanya-Almanya karşılaşmasına kadar uzanıyor. Uzatma dakikalarında, skor 1-1 beraberliği gösterirken, Jamal Musiala'nın şutu ceza sahası içinde Cucurella'nın eline çarptı, ancak İngiliz hakem Anthony Taylor Almanya Milli Takımı lehine penaltı kararı vermedi.

Karar Alman taraftarların öfkesini kabarttı, özellikle de İspanya Milli Takımı'nın uzatmaların son dakikasında Mikel Merino'nun golüyle maçı 2-1 kazanıp ev sahibini turnuvadan elemesinin ardından.

Reklam

Cucurella sonraki maçlarda Alman ıslıklarının hedefi haline geldi; İspanya-Fransa yarı final karşılaşması sırasında topa her dokunduğunda taraftarların saldırısına uğradı.

Durum kulüp maçlarına da sıçradı; Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Leipzig karşılaşması sırasında Alman taraftarların ıslıklarına maruz kaldı.

Reklam

Dikkat çeken nokta ise, Avrupa Futbol Birliği'nin daha sonra hakem komitesi raporunda, o pozisyonda Almanya'ya penaltı verilmemesinin hatalı bir karar olduğunu kabul etmesiydi.

Cucurella daha önce kendini savunmuş ve hakem kararlarından sorumlu olmadığını vurgulamıştı; ancak Almanya'nın turnuvadan elenmesinin üzerinden iki yıldan fazla geçmesine rağmen olay onu hâlâ takip ediyor.

Reklam

Real Madrid "en iyisi"

İlgili bir konuda, Real Madrid'in yıldızı Cucurella, beyazlı ekibi şu anda Avrupa'nın en iyi takımı olarak değerlendirdi ve takım kadrosunda kendisini en çok şaşırtan oyuncuyu açıkladı.

Cucurella, "Cope" radyosundaki "El Partidazo" programına verdiği röportajda: "Çok iyi bir sonuç serisi ortaya koyduktan ve takım çok ciddi bir görüntü çizmeye başladıktan sonra, şu anda Avrupa'nın en iyi takımıyız. Paris Saint-Germain'den daha mı iyiyiz? Maçlarını çok fazla izlemiyorum" dedi.

Reklam

Şunları ekledi: "Real Madrid'in en iyi oyuncusu mu? Mbappé'yi, Bellingham'ı veya Courtois'yı seçebilirim, ama çok sevdiğim ve yeterince ilgi görmeyen bir oyuncuyu söyleyeceğim, o da Arda Güler".

Devam etti: "Çok forma giyiyor ve büyük bir kaliteye sahip, sahada olduğunda takım daha iyi oynuyor ve pas oyunumuz daha uyumlu hale geliyor. Beni diğerlerinden daha çok şaşırtan oyuncu o oldu".

Reklam

Vinicius'un hamleleri

Diomande ile Vinicius Junior arasındaki karşılaştırma ve her birinin saha içinde kendisine ne ölçüde yardımcı olduğu hakkında Cucurella şunları söyledi: "Diomande'nin bana Vinicius'tan daha fazla yardımcı olduğunu düşünmüyorum, ama onun yaptığı daha net görünüyor. Diomande geriye doğru tek bir hamle yapıyor ve onu her yerde buluyorsun. Vinicius ise üç hamle yapıyor, sonra bir tanesi var ki o hamlede koşmuyor, işte herkese görünen de o oluyor".