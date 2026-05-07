Crystal Palace, Shakhtar'ı ezip geçti ve Conference League finaline yükseldi

Crystal Palace, Perşembe akşamı Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek Conference League finaline yükseldi. Teknik direktör Oliver Glasner'in takımı, ilk maçta (1-3) olduğu gibi Selhurst Park'taki rövanş maçında da Ukraynalı rakibine üstünlük kurdu: 2-1. Palace, 27 Mayıs'ta Leipzig'de oynanacak finalde Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

Palace, rüya gibi bir başlangıç yaptı. Chris Richards'ın derin pasını Jean-Philippe Mateta kafayla indirdi ve Yeremy Pino'yu pozisyona soktu. Forvet, rakibini hızıyla geçip golü attı, ancak ofsayt olduğu ortaya çıktı.

İlk yarının ortasında Premier League kulübü yine de golü buldu. Adam Wharton'ın şutu önce Dmytro Riznyk tarafından muhteşem bir şekilde kurtarıldı. Topun geri sekmesi Daniel Muñoz'a geldi ve onun ortası Pedro Henrique tarafından kritik bir şekilde yön değiştirildi: 1-0.

Shakhtar, bu darbeye ve iki maçlık büyük geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve aniden maça geri döndü. Henrique, Eguinaldo'ya pas verdi; Eguinaldo, ilk dokunuşuyla topu güzelce üst köşeye gönderdi: 1-1.

Palace, beraberlikten pek etkilenmemiş gibi görünüyordu ve Ukraynalıların ceza sahası çevresinde sürekli tehlikeli olmaya devam etti. Sağ kanattan gelen bir ortanın ardından Mateta muhteşem bir ters vuruş denedi, ancak top direğe çarparak dışarı çıktı.

İkinci yarıda Palace, Shakhtar'ın umutlarını çabucak sona erdirdi. Tyrick Mitchell'in sol kanattan yaptığı keskin ortaya Ismaïla Sarr tam olarak dokundu ve top direğin içinden geçerek gol çizgisini geçti: 2-1.