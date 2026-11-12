Crystal Palace, Premier League sezonuna yaptığı ve Güney Londra ekibini puan tablosunun son sırasına iten feci başlangıcın ardından teknik direktör Pierre Sage ile yollarını resmen ayırdı. Bir dizi kötü sonucun ardından hızla harekete geçen kulüp yönetimi, ligde kalma mücadelesine liderlik edecek tanınmış bir ismi hemen belirledi.

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Palace dibe vurdu, Sage görevden alındı

Crystal Palace, pazar günü sahasında Liverpool'a 3-1 yenilmesiyle sonuçlanan kötü gidişatın ardından harekete geçti. Eddie Nketiah'nın uzatma dakikalarında penaltıdan attığı gol, yenilgiyi hafifletmekten öteye geçmedi. Bu maç, başkan Steve Parish için bardağı taşıran son damla oldu.

Sezon boyunca Premier League'de yalnızca iki galibiyet alabilen Palace, şu anda puan tablosunun son sırasında. Güney Londra ekibi, Thomas Frank ile görüşmelerde ilerleme kaydediyor. Standard'ın haberine göre eski Tottenham ve Brentford teknik direktörünün göreve gelmesi bekleniyor.

Palace, teknik ekipteki ayrılıkları doğruladı

Kulüp, teknik direktör değişikliğini duyurduğu açıklamada teknik ekibin de tamamen yenilendiğini bildirdi.

“Crystal Palace Futbol Kulübü, Pierre Sage'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını doğrular” ifadeleri resmî açıklamada yer aldı. “Pierre'in teknik ekibinden Jamal Alioui, Damien Della Santa ve Sandy Guichard da kulüpten ayrıldı. Kulüp, Pierre'e ve ekibine Güney Londra'da görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve geleceklerinde başarılar diler.”

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Kulüp ayrıca, “Yeni teknik direktörün atanma sürecine ilişkin gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır” açıklamasını yaptı.

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Ağır bir miras ve kötü gidişat

Sage, yaz aylarında Lens'ten geldiğinde Oliver Glasner'ın yerini doldurmak gibi çok zorlu bir görevle karşı karşıyaydı. Önceki teknik direktör, daha önce büyük bir kupa kazanamamış olan Palace'a iki yılda FA Cup, Community Shield ve Konferans Ligi'ni kazandırarak kulüp tarihine geçmişti.

Fransız teknik direktör için Glasner'ın yerini doldurmak fazla zor oldu. Palace ligde üst üste dört yenilgi aldı. Bu seride, iyi bir sezon geçiren Brighton karşısındaki 5-0'lık ağır yenilgi ve Jean-Philippe Mateta'nın ilk yarıda kırmızı kart gördüğü Tottenham karşısındaki 2-0'lık mağlubiyet de yer alıyor. Takımın tüm kulvarlarda çıktığı son sekiz maçtaki tek galibiyeti, Carabao Cup'ta kendisi gibi zor günler geçiren Fulham'a karşı geldi.

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Sage'in ayrılığı, İngiltere'nin en üst liginde çalkantılı bir güne denk geldi. Görevden alınması, Manchester United'ın Michael Carrick'i görevden almasının üzerinden bir saat bile geçmeden gerçekleşti. Böylece Sage ve Carrick, bu sezon Premier League'de görevden alınan ilk iki teknik direktör oldu.

Frank olası dönüşe hazırlanıyor

Göreve getirilmesi hâlinde Frank'i, zor durumdaki Palace'ı puan tablosunun dibinden uzaklaştırmak gibi büyük bir mücadele bekliyor. Teknik direktör, Tottenham'da 17 maçta yalnızca iki galibiyet alabildiği ve şubat ayında sona eren başarısız sekiz aylık döneminden bu yana yeniden takım çalıştırmanın yolunu arıyor.

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Göreve gelecek teknik direktörün önceliği, takımın kötü gidişatını durdurmak ve önceki kupa başarılarının seviyesine ulaşamayan oyuncu grubunun güvenini yeniden kazanmak olacak.