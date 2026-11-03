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Crystal Palace-Hoffenheim Avrupa Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Crystal Palace - Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Ligi Europa
Y. Pino

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Hoffenheim Avrupa Ligi maçına kapsamlı bakış. Takım haberleri, taktikler, takımların son dönemdeki formu ve daha fazlası.

Crystal Palace - Hoffenheim Avrupa Ligi maç öncesi değerlendirmesi

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Ligi Europa - Hafta 4
Selhurst Park

Crystal Palace, Premier Lig'deki kötü sonuçlarını bir süreliğine geride bırakmak isterken Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı Selhurst Park'ta ağırlıyor. Pierre Sage'in ekibinin oynayacağı karşılaşma, 5 Kasım Perşembe günü EST ile 13.45, GMT ile 17.45'te başlayacak.

Crystal Palace'ın Premier Lig'deki gidişatı kötü

Palace, ligde kötü bir dönemden geçiyor. Premier Lig'de üst üste üç maç kaybeden ekip, dokuz karşılaşmada topladığı yedi puanla, yalnızca averaj nedeniyle düşme hattında bulunuyor. Pierre Sage'in takımı istikrarsız bir görüntü sergilese de kupa maçlarında zaman zaman etkileyici performanslar ortaya koydu. EFL Cup'ta deplasmanda Fulham'ı yendi ve bu organizasyonda Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik kayda değer bir beraberlikle döndü. Ancak Lyon'a da 3-2 mağlup oldu. Sage, ilk haftada Lech Poznan karşısında alınan 4-0'lık iç saha galibiyetinin Hoffenheim ve Real Sociedad'a karşı oynanacak Avrupa Ligi maçları için örnek teşkil etmesini umacak.

Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Hoffenheim da istikrarsızlığını sürdürüyor

Christian Ilzer'in takımı da Palace'a benzer sorunlar yaşıyor. Bundesliga'da üst üste iki yenilgi aldı ancak son Avrupa Ligi maçında Lyon'u 3-0 yenerek, Beşiktaş ve OFI Crete mağlubiyetlerinin ardından bu sezonki ilk puanlarını kazandı. Hırvat veteran Andrej Kramaric, Lyon karşısında bir gol atıp iki asist yaparak öne çıktı.

SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Hoffenheim'ın bu sezon oynadığı 13 maçın 10'unda 2,5 gol barajı aşıldı.
  • Yeremy Pino, Palace'ın bu sezonki üç Avrupa Ligi maçının tamamında gol attı.
  • Hoffenheim, bu sezon Bundesliga veya Avrupa Ligi'nde hiç berabere kalmadı.

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace vs Hoffenheim Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • P. Sage

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