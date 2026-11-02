Cruyff kendinden emin: "Ajax'ta açılması an meselesi"

Jordi Cruyff, Marcos Leonardo'ya güvenmeyi sürdürüyor. Ajax'ın teknik direktörüne göre Brezilyalı forvet, geçen yaz kendisi için neden 20 milyon euro ödendiğini yakında gösterecek.

23 yaşındaki Leonardo, Ajax formasıyla şu ana kadar yalnızca iki gol atabildi. Tolu Arokodare'nin gerisinde kalan oyuncu, teknik direktör Míchel Sánchez kendisine maçlarda süre verse de neredeyse her hafta yedek kulübesinde oturuyor.

Cruyff, pazartesi günü Ziggo Sport kanalındaki Rondo programında Ajax'ın yüksek bedelli transferi için "Bu bir zaman meselesi" dedi. "O farklı tipte bir forvet. Sadece orta açarak besleyebileceğiniz bir oyuncu değil. Boş alanlara yaptığı koşular farklı. Bu yüzden onu anlayan oyunculara ihtiyacı var."

"Ama bu bir zaman meselesi. Bir gol attığında açılacak" diyen Cruyff, Leonardo'yu Ajax forveti olarak şimdiden gözden çıkarmayı reddetti.

Cruyff'e göre Leonardo'nun Hollanda futboluna alışmak için zamana ihtiyacı var. "Burada, çoğu ligde görülmeyen şekilde, bire bir mücadeleler de çok yaşanıyor. Fiziksel açıdan çok daha ağır. Buna alışması gerekiyor."

Ajax yöneticisi, Leonardo'nun en azından doğru boş alanı seçme sezgisine sahip olmasının olumlu olduğunu vurguladı. "Bir oyuncu ancak doğru yerdeyse fırsatları kaçırabilir ya da gol atabilir. Bana göre bu sadece bir zaman meselesi. Onu antrenmanda gördüğünüzde her şutu gol oluyor. Dolayısıyla biliyorsunuz ki bu gerçekleşecek."

Leonardo'nun perşembe günü Ajax'ın ilk 11'inde yer alıp almayacağı henüz belli değil. Míchel'in takımı, Konferans Ligi grup aşamasında FC Midtjylland ile karşılaşacak. Ajax, Hajduk Split deplasmanındaki 2-1'lik yenilginin ardından kısa süre önce Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.