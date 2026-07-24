Portekizli Cristiano Ronaldo, Al Nassr projesinin devamlılığını garanti altına almak için net bir yol haritası çizdi; bu haritanın en dikkat çekici başlığı ise transfer dosyası üzerinde tam kontrol sağlamaktı.

Basında çıkan haberler, Cristiano Ronaldo'nun kulüp yönetimine kendi şartlarını dayatmaya çalıştığını ortaya koydu. Bu şartların başında ise Simo ve Semedo ikilisinin liderliğindeki sportif kadroya, gelecek sezon için takımın kuruluşunu sekteye uğratabilecek herhangi bir idari müdahaleden uzak biçimde, transfer dosyasında tam bağımsızlık ve mutlak yetki verilmesi geliyor.

Simo ve Semedo'ya tam bağımsızlık

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı, sportif direktör Simo ile icra direktörü Semedo'nun çalışmalarına hiçbir idari müdahalede bulunulmaması konusunda ısrar etti. Buradaki fikir, oyuncu seçiminde ve hem yerel hem kıtasal düzeyde rekabet edebilecek bir takım kurulmasında tam bağımsızlığı garanti altına almak üzerine kurulu.

Bu talep, yaz transfer dönemi stratejisiyle de bağlantılı. Zira Ronaldo, oyuncuların takıma katılımı ve ayrılığıyla ilgili tüm kararların, kulübün gelecek sezona dair hedeflerini korumak adına, herhangi bir iç engelden uzak biçimde net teknik kriterlere göre alınmasını istiyor.

Al Nassr, Bruno Fernandes için harekete geçiyor

Aynı bağlamda, Al Nassr yönetimi içinde Bruno Fernandes ile resmi temasa geçilmesi yönünde güçlü bir öneri öne çıktı. Bu, Manchester United'ın orta saha oyuncusunu kadroya katmaya yönelik olası bir müzakereye zemin hazırlamak amacıyla, oyuncunun maddi taleplerini öğrenmek için atılacak ilk adım niteliğinde.

Cristiano, Manchester United ile sözleşme yenileme müzakerelerinin tıkanmasından yararlanıp vatandaşını sürmekte olan yaz transfer döneminde kendine çekmek amacıyla, onu Suudi Arabistan Ligi projesine ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Transferin başarıya ulaşması hâlinde Al Nassr, hücum seçeneklerini güçlendirmeyi ve Ronaldo'nun yanına oyun kuruculukta yaratıcı bir boyut eklemeyi hedefleyecek.