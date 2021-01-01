Cristiano Ronaldo'dan Portekiz için her senede bir gol

Cristiano Ronaldo, son 18 yılın her birinde Portekiz formasıyla en az bir gol attı.

Portekiz formasıyla gol hasretine Lüksemburg deplasmanında son veren Cristiano Ronaldo, kariyerinin ilginç ve kırılması zor istatistiklerine bir yenisini daha ekledi.

Golcü oyuncu, 2004 yılından bu yana her sene, Portekiz formasıyla en az bir gol atmayı başardı. 2021'deki golünü de Mart ayına sıkıştıran Ronaldo, böylece son 18 seneyi boş geçmemiş oldu.

Portekizli oyuncu, milli takım formasıyla 173 maça çıktı ve 103 gol kaydetti.

Milli takım formasıyla ilk golünü, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'a atan Ronaldo, o tarihten bu yana durmak bilmedi ve ardından 102 kez daha fileleri havalandırdı.

Ronaldo'nun milli takımla en golcü senesi ise 2019'du. Ronaldo o sezon forma giydiği 10 milli maçta 14 gole imza attı. İki maçta hat-trick yaptığı Litvanya karşılaşmaları da bu rakamda önemli bir rol oynadı. Ronaldo, Baltık ülkesine o maçlarda yedi gol birden attı.

Başarılı oyuncu, 2008 ve 2009 yıllarını boş geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. 2008'de tek golünü Avrupa Şampiyonası'nda Çek Cumhuriyeti'ne attı, 2009'da ise Finlandiya ile oynanan hazırlık maçı Ronaldo'nun istatistiğine katkı sağladı.

Cristiano Ronaldo'nun yıl yıl milli takım golleri