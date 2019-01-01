Cristiano Ronaldo'dan Patrice Evra'ya: Evimizde onları ezeceğiz!
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Patrice Evra'nın resmi Instagram hesabından paylaştığı yazışmaya göre Manchester United'dan takım arkadaşı olan ve yaptığı hat-trick ile Juventus'a turu getiren Cristiano Ronaldo'yla aralarında geçen diyalog ise şu şekilde:
Evra: "Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapmanız için sana güveniyorum. Senden asla şüphe etmedim. Buradaki insanlar sen ve Juventus'un aldığı her yenilgide beni öldürüyor."
Ronaldo: "Biliyorum. Onları geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz."
Evra: "Kesinlikle! Yaşasın Ronaldo!"
Ronaldo: "Ahahaha"
Evra: "Kardeşim, kendine güvenini hissediyorum. Atletico için dua edelim."