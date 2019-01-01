Cristiano Ronaldo'dan Patrice Evra'ya: Evimizde onları ezeceğiz!

Patrice Evra, Juventus'un Atletico Madrid'i elediği karşılaşmadan beş gün önce Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirdiği WhatsApp sohbetini paylaştı.

Patrice Evra'nın resmi Instagram hesabından paylaştığı yazışmaya göre 'dan takım arkadaşı olan ve yaptığı hat-trick ile 'a turu getiren 'yla aralarında geçen diyalog ise şu şekilde:

Evra: "Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapmanız için sana güveniyorum. Senden asla şüphe etmedim. Buradaki insanlar sen ve Juventus'un aldığı her yenilgide beni öldürüyor."

Ronaldo: "Biliyorum. Onları geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz."

Evra: "Kesinlikle! Yaşasın Ronaldo!"

Ronaldo: "Ahahaha"

Evra: "Kardeşim, kendine güvenini hissediyorum. Atletico için dua edelim."