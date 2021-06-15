Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini ekledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'in en güvendiği isim olan Cristiano Ronaldo, F Grubu maçında Portekiz'in Macaristan' 3-0 yendiği karşılaşmada attığı iki golle, Avrupa Şampiyonaları tarihinin en golcü ismi oldu.

Daha önce zirveyi dokuz golle Fransız efsane Michel Platini ile paylaşan yıldız oyuncu attığı iki golle 11 gole ulaştı ve zirvenin tek sahibi oldu.

Ronaldo ayrıca, 2004'ten beri her Avrupa Şampiyonası'nda görev alarak başka bir rekorun daha sahibi oldu.

Kariyerine Juventus'ta devan eden yıldız oyuncu, 2004'te Portekiz'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan bu yana geçen 17 yılda her turnuvada görev yaptı.

Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda Ronaldo...

2004'te Portekiz ile ülkesinde düzenlenen turnuvada finale yükselme başarısı gösteren yıldız isim, finalde Yunanistan'a kaybederek büyük bir yıkım yaşadı.

Dört yıl sonra Euro 2008'de daha iyi bir performans bekleniyordu ancak Türkiye'nin de olduğu gruptan lider çıkan Portekiz, çeyrek finalde Almanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.

2012'de ise yarı finale kadar geldi. Bu turda İspanya ile oynanan karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucunda turnuvaya veda eden taraf Portekiz oldu.

Ronaldo bu kupaya 2016'da kavuştu. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada finale yükselen Portekiz, Eder'in uzatma dakikalarında attığı golle kupaya uzandı.

Karşılaşmada sakatlanan Cristiano Ronaldo adeta bir teknik direktör gibi saha kenarından takımına destek verdi.

Euro 2020'nin favorileri arasında gösterilen Portekiz'de Bruno Fernandes gibi yıldız bir isim daha forma giyiyor.