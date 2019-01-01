Cristiano Ronaldo: Zidane büyük bir teknik direktör
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Fransız televizyon kanalı RMC Sport, Zinedine Zidane'ın Real Madrid'e dönüşüne itafen efsane isim hakkında bir belgesel yayınlayacak.
Belgeselde geçtiğimiz yıllarda Real Madrid'de Zidane'ın öğrencisi olan bazı futbolcular da yer alacak. Bu isimlerin başını Cristiano Ramos ve Sergio Ramos çekiyor...
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Cristiano Ronaldo eski hocası hakkında "Zidane bir takımı nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Kolay bir durum değildir çünkü bütün futbolcular sürekli oynamak ister. Ancak o akıllıca çalışarak tüm futbolculardan faydalanır" diye konuştu.
Ramos ise yeniden öğrencisi olduğu hocası için "Zidane'ın kariyeri belli. Futbolcu olarak yaptığını şimdi de teknik adam olarak yapıyor" ifadelerini kullandı.