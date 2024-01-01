Cristiano Ronaldo, yılbaşında yaptığı sürprizle annesini hem sevince hem de gözyaşlarına boğdu.

Al Nassr'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, annesini ne kadar sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Portekizli yıldız, annesi Maria Dolores Aveiro’yu hüngür hüngür ağlattı.

Cristiano Ronaldo ne yaptı?

Al Nassr'ın golcüsü, annesine yılbaşı hediyesi olarak Porsche Cayenne aracını aldı. Hediyeyi babaannesine Cristiano'nun oğlu Junior Ronaldo gösterdi. Maria Dolores Aveiro, bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

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İşte o anlar:

Cristiano Ronaldo 2023'ün en golcüsü oldu

Suudi Pro Lig’in 19. haftasında Al Taawon’a konuk olan Al Nassr, mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Cristiano Ronaldo, 90+2’de maçın son golünü kaydetti ve 2023’te 54. golüne ulaştı.

2023 yılındaki 54. golünü kaydeden Portekizli yıldız, 2023'ü kulüp ve ülke bazında dünyanın en golcü oyuncusu olarak tamamladı. Kylian Mbappe ve Harry Kane kulüp ve millî takım adına 52'şer gol atarken, Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland yılı toplamda 50 golle bitirdi.

Böylelikle Cristiano Ronaldo, 2023 yılında tüm futbol organizasyonlarında en çok gol atan futbolcu oldu. Dolayısı ile yıldız oyuncu için 2023 oldukça verimli geçti.