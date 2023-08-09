Al Nassr forması giyen Ronaldo'nun Suudi Arabistan günleri neşeli geçiyor.

NE OLDU? Portekizli forvet, bir reklam çekimi sırasında 'Zuju' kelimesini telaffuz etmekte zorlanınca kendisini tutamadı.

Ronaldo birden fazla çekim yaptı ve kelimeyi yanlış telaffuz etmeye devam ettiği için aralıklı olarak kahkahalara boğuldu. Etrafındakilerden defalarca doğru telaffuz istendi ve sonunda, birkaç denemeden sonra başardı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, dünya çapında birçok markanın elçiliğini yapmış ticari bir dev... Avrupa'dan ayrıldıktan sonra bile popülaritesinde bir azalma olmadı ve 599 milyon takipçiyle Instagram'da en çok takip edilen kişi olmaya devam ediyor.

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SIRADA NE VAR? Ronaldo, yeni sezonun başında Al-Nassr için iyi bir formda ve ilk üç maçında takımını Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası yarı finaline taşıyan bir gol de dahil olmak üzere üç gol kaydetti.

Yarı finalde Al-Shorta'ya karşı da aynı formu göstererek takımıyla şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.