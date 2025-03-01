Cristiano Ronaldo'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe! Ağır yaralı

Suudi Arabistan Pro Lig'nin 23. haftasında Al Nassr, deplasmanda büyük bir yara aldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Orouba ile kozlarını paylaştı. Al-Jouf University Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazanırken Ronaldo'nun takımı şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı.

Ne oldu?

Al Orouba'nın galibiyet gollerini 40. dakikada Omar Jihad Al Somah ve 65. dakikada Johann Berg Gudmundsson attı. Al Nassr'ın tek golünü ise 51. dakikada Nawaf Boushal kaydetti.

Ağır yaralı

Bu sonuçla Al Nassr, 47 puanla 3. sırada kaldı ve liderlik yarışında ağır yara aldı. Cristiano Ronaldo'nun maç sonu büyük bir üzüntü yaşadığı kameralara yansıdı.

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Ligde bir sonraki hafta Al Nassr, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ı sahasında konuk edecek.