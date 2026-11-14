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Cristiano Ronaldo'nun efsanevi numarasını korumak için Portekiz Futbol Federasyonu forma tasarımını değiştirdi. Gelecekte milli takımda oynayacak futbolcular, görünümü değiştirilmiş bir 7 numara giyecek.

Federacao Portuguesa de Futebol (FPF), rakama eklenen yatay çizgiyle bundan sonra formalara basılacak 7 numaranın, 20 yılı aşkın süre boyunca Ronaldo ile özdeşleşen yazı karakterinden belirgin biçimde ayrılmasını sağlıyor.

Kurallar milli takımlarda forma numaralarının resmen emekliye ayrılmasını yasakladığı için yetkililer, tasarımda yaratıcı bir değişiklik yaparak bu yasağı aştı. 7 numara kadrodaki oyunculara verilmeye devam edecek ancak Cristiano Ronaldo dönemindeki birebir görünümü yalnızca eski kaptana ait olacak.

Federasyon, yaptığı açıklamada bu adımı yıldız futbolcunun ülke futbolu açısından taşıdığı tarihî önemle gerekçelendirdi. Federasyon, "Bu, böylesine özel bir numaranın önemini ölümsüzleştirmenin ve temsil ettiği mirası onurlandırmanın bir başka yolu" ifadelerini kullandı. "Dolayısıyla bugünden itibaren formada farklı bir 7 göreceğiz, ancak aynı öz ve aynı gururla. Önceki numara ise asla unutulmayacak bir hikâyenin simgesi olarak korunacak."

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Bu karar, uluslararası arenada benzeri görülmemiş bir kariyerin sona ermesinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi. Kasım ayı başında, artık 41 yaşında olan Ronaldo, 23 yılın ardından Selecao'ya veda ettiğini açıklamıştı.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Milli takımı bırakmasından önce, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile kamuoyu önünde yaşadığı anlaşmazlık Ronaldo'nun milli takımdaki son haftalarına gölge düşürmüştü. Buna rağmen tecrübeli futbolcunun sportif bilançosuna ulaşılamadı: Ronaldo, 234 maç ve attığı 146 golle federasyon tarihinde hem en çok forma giyen oyuncular hem de en golcü oyuncular listesinde açık ara zirvede yer alıyor.

Ülkesinin formasını giydiği 20 yılı aşkın dönemde Portekiz futbolunun en başarılı dönemine damga vurdu. Büyük bir kupa kazanılmadan geçen yılların ardından milli takımı 2016'da Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdı; 2019 ve 2025'teki Nations League zaferleriyle de iki uluslararası kupa daha kazandı.