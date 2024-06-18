"Cristiano Ronaldo'ya bir santim bile boşluk bırakmamalıyız"

EURO 2024'te Portekiz'e karşı oynayacakları maçtan önce konuşan Soucek, Cristiano Ronaldo'ya karşı önlem almaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Çekya ile Portekiz karşı karşıya gelecek

Çekya'nın kaptanı Tomas Soucek, Portekiz'i turnuvanın favorisi olarak gördüğünü söyledi

Cristiano Ronaldo konusunda uyarı yaptı

NE OLDU? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yer alan Çekya'nın kaptanı Tomas Soucek, ilk maçta karşılaşacakları Portekiz'i turnuvanın favorisi olarak gördüğünü söyledi.

NE SÖYLENDİ? Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya karşı maç boyunca dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren 29 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Onun kalitesini ve yeterli alan verildiğinde gol atabileceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle ceza sahasında ona bir santim bile boşluk bırakmamalıyız. Adım adım takip edip etmeliyiz. Ancak bu sadece Ronaldo için değil, takım arkadaşları için de geçerli."

"Portekizlilere nasıl baskı yapacağımız, topu aldıktan sonra neler yapacağımız, topsuz nasıl hareket edeceğimiz konularına odaklandık. Takım uyumuna önem veriyoruz. Sonraki günlerde diğer maçlarla ilgili çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz."

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"Portekiz sadece grubumuzun değil, turnuvanın favorisi. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Son birkaç yılda kalitelerini gösterdiler. Özellikle Ronaldo'dan bahsedecek olursak o hala büyük bir yıldız. Bruno Fernandes de aynı şekilde. Ancak sadece bu iki oyuncudan ibaret değiller. Kadroları giderek zenginleşiyor. Hem hücumda hem de savunmada kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz."

SIRADA NE VAR? Çekya ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu'nda yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadı'nda karşılaşacak.