Cristiano Ronaldo'ya Al Nassr'dan devasa yeni maaş! Uyurken bile milyonlar kazanacak

Al Nassr ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun yeni kazancı ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşmesinin sonuna geldi

Suudi Arabistan'da kalmak için bir yıllık yeni sözleşmeye imza atacak

Portekizlinin yeni kazancı dudak uçuklattı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, 2022 Aralık'ta sürpriz bir kararla Al Nassr'a imza atmış ve astronomik bir maaşla Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Suudi Arabistan'da yıldız futbolcu furyasının başlamasına katkıda bulunarak ülkedeki futbol projesinin bir parçası olan Portekizli şimdi takımıyla yeni sözleşme imzalayacak.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, 2022'de Al Nassr'a yıllık 200 milyon euro maaş bedeli karşılığında imza atmıştı. Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesinin sonuna gelen Portekizli yıldız, Sky Sport'un haberine göre, Al Nassr ile bir yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.

İddiaya göre, Cristiano Ronaldo yeni kontratında futbol faaliyetlerinden yıllık 148 milyon sterlin, futbol dışı faaliyetlerinden ise 49 milyon sterlin kazanacak.

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Böylece Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki haftalık kazancı 3.8 milyon sterlin (165 milyon lira) olacak. Ronaldo'nun günlük kazancı ise 543 bin sterlin (23.5 milyon lira).

Cristiano Ronaldo'nun hesabına her dakikada ise 377 sterlin (16 bin 350 lira) yatacak. Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo, uykusunda dahi darphane gibi çalışacak ve hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.