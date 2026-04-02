Cristiano Ronaldo ve kulübü, sert bir haberde ödeme yapmamakla suçlandı

Brezilyalı kulüp Flamengo, kulüp kanalında yayınladığı resmi bir açıklamayla UD Almería'ya yönelik memnuniyetsizliğini dile getirdi. Şubat ayından bu yana İspanyol kulübün ortak sahibi olan Cristiano Ronaldo da açıklamada adı geçen isimler arasında yer alıyor.

Flamengo, Almería'ya yönelik sert bir açıklama yayınladı. Brezilya kulübü, forvet Lázaro Vinícius'un (24) transferinin ardından Ağustos 2022'den kalma bir borcun ödenmesini talep ediyor.

Mesaj, Güney İspanya'daki kulübe yönelik sert bir eleştiriyle başlıyor: "Almería, 590 günlük bir süre için Flamengo'ya yaklaşık 1,8 milyon euro borçlu." Ardından Al-Nassr'ın forveti de adı geçiyor. "Şubat ayında Cristiano Ronaldo, İspanyol kulübünün %25'ini satın aldı." Flamengo, bu şekilde Ronaldo'nun Endülüs kulübünün eylemlerinden de sorumlu olduğunu ima ediyor.

Açıklamanın geri kalanında suçlamalar daha ayrıntılı olarak açıklanıyor. “Almería 590 gündür ödeme yapmıyor ve tahmini 1,8 milyon avrodan fazla borç biriktirmiş durumda; bu da yapılan anlaşmaların ve uluslararası futboldaki kuralların utanmazca ihlal edildiği anlamına geliyor.”

Flamengo ayrıca, FIFA’nın borcu kabul ettiğini, ancak Almería’nın ödemeyi reddettiğini belirtiyor.

Bu nedenle kulüp, daha ileri adımlar atacak ve anlaşmazlığı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdine taşıyacak. Kulüp, yetkili makamın bu davranışa uygun bir tepki vereceğinden emin.

41 yaşındaki Portekizli oyuncu için, saha dışında da futbola katkıda bulunmak hayat boyu süren bir tutkuydu. Ronaldo, Şubat ayında neden İspanyol kulübünün hisselerini satın aldığını açıkladı. "Almería, sağlam temellere ve belirgin bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü," dedi yıldız forvet.