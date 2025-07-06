Cristiano Ronaldo transferde devreye girdi! Real Madrid'in yıldızını istiyor

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Real Madrid'in yıldızını alması gerektiğini düşünüyor.

NE OLDU?

Topçular, Brezilyalı kanat oyuncuları söz konusu olduğunda çok fazla spekülasyon üretiliyor. Gabriel Martinelli'nin Emirates Stadyumu'ndan astronomik ücretle transfer edileceği tahmin ediliyor - Al-Nassr'ın masada 85 milyon € (73 milyon £ / 100 milyon $) teklifi olduğu söyleniyor.

BÜYÜK RESİM

Topçular, Samba yıldızı Rodrygo için resmi bir teklifte bulunulmasına olanak sağlayacak fonları toplamaları gerektiğinden Martinelli'yi göndermeye istekli. Real Madrid'in Güney Amerikalı Rodrygo için 70 milyon sterlin (96 milyon dolar) fiyat etiketi koyduğu söyleniyor.

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BİLİYOR MUSUN?

Sky Sports'a göre Ronaldo, Al-Nassr'ı Martinelli'ye olan ilgisini bir kenara bırakıp Rodrygo için mücadeleye katılmaya çağırdı. 24 yaşındaki forvetin Suudi Pro League takımı için daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor.

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Portekizli GOAT Ronaldo, Al-Nassr ile rekor kıran şartlarda iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni patronu Jorge Jesus'un Orta Doğu'da elde etmesi zor büyük kupaları kazanmasına yardımcı olabilecek oyuncuları takıma getirmesini istiyor.

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RODRYGO'YU SIRADA NELER BEKLİYOR?

Xabi Alonso yönetiminde FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda süre sıkıntısı yaşayan Rodrygo'nun yaz transfer döneminde Madrid'den ayrılması muhtemel görünüyor; ancak kariyerinin bu aşamasında Martinelli gibi onun da Avrupa'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a gitmek isteyip istemeyeceği merak konusu.