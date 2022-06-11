Bazı belgelerin onaysız ve tekrarlanan kullanımı, davanın reddine neden oldu.

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo hakkındaki cinsel taciz suçlamalar, ABD'li bir bölge yargıcı tarafından reddedildi.

36 yaşındaki Portekizli, 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde Kathryn Mayorga'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Federal yargıç Jennifer Dorsey, Kathryn Mayorga tarafından açılan davanın çalıntı gizli belgelere dayandığına karar verdi.

Geçen yıl Nevada'daki sulh hakimi de Kathryn Mayorga'nın iddialarına karşı Ronaldo ve avukatlarının yanında yer almış ve tecavüz davasının düşürülmesini tavsiye etmişti.

Ronaldo davasında ne söylendi?

Cristiano Ronaldo'ya yönelik yapılan cinsel taciz suçlamasını yargıç, çalıntı ve onaysız belgelere dayandığı gerekçesiyle reddetti. Ayrıca artık ileriye yönelik bir dava da açılmayacak.

Yargıç Jennifer Dorsey'in yazılı kararında bilgilerin haksız elde edildiğine değinilerek, "Mayorga davanın takibini ve çözüm fırsatını kaybetti." sözlerine yer verildi.

Mayorga'nın avukatı Leslie Stovall'ın aynı belgeleri tekrar tekrar kullanması davayı kısır bir döngüye soktu: "Stovall bu davayı kovuşturmak için çalıntı belgeleri ve bazı ayrıcalıklı belgeleri tekrar tekrar kullanıyor, kötü niyetli davranış belirtisine sahip."

Daha önce ne olmuştu?

Sulh hakimi Daniel Albregts de Kathryn Mayorga'nın avukatı Leslie Mark Stovall'ı, davayı çalıntı belgelere dayandırmakla suçlamıştı.

Ronaldo hakkındaki tecavüz iddiasının makul bir şüphenin ötesine geçemeyeceği bu nedenle hiçbir suçlama yapılamayacağı ifade edilirken Albregts, ABD Bölge Yargıcı Jennifer Dorsey'e tavsiyesinde şunları yazmıştı:

"Ronaldo'nun davayı sonlandırma yaptırımları için önergesinin kabul edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca Mayorga'nın davasının reddedilmesi tavsiye edilir."

"Leslie Mark Stovall, müvekkilinin ve mesleğinin zararına kötü niyetle hareket etti."

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