Riyad'da oynanan El Clasico'da Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti.

İspanya Süper Kupa Finali'nde El Clasico heyecanı yaşandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al Awal Park'ta oynanan dev mücadelede Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Süper Kupa Real Madrid'in

Real Madrid, Vinicius Junior'un şov yaptığı maçta ezeli rakibini 4-1 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu. Brezilyalı Vinicius Junior hat-trick yaparken Madrid'in diğer golünü Rodrygo kaydetti. Barça'nın tek golü ise Robert Lewandowski'den geldi.

Cristiano Ronaldo kameralardan kaçtı

Bu arada El Clasico'yu izlemeye Real Madrid'in eski yıldızı Cristiano Ronaldo da geldi. Ancak Portekizli süperstar, kameralardan kaçmayı başardı. Yıldız futbolcunun oğlu ise tribünde objektiflere yansıdı.

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"Arda Güler'i izlemeye gelmiş!"

Ronaldo'nun maçı izlemeye gelmesi üzerine sosyal medyada birçok esprili yorumlar yapıldı. Türk taraftarlardan birçoğu, "Arda Güler'i izlemeye gelmiş yorumunda" bulundu. Ancak maça yedek başlayan Arda Güler, karşılaşmada süre alamadı.