Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da Burak Özçivit ile buluştu

- Cristiano Ronaldo, Tyson Fury - Francis Ngannou maçındaydı
- Burak Özçivit ile Suudi Arabistan'da bir araya geldi
- Georgina Rodriguez de Cristiano'ya eşlik etti
NE OLDU? Suudi Arabistan'daki Tyson Fury ile Francis Ngannou arasındaki ring mücadelesi için Cristiano Ronaldo yerini alırken sevgilisi Georgina Rodriguez de Portekizli yıldıza eşlik etti. Gecede Türk oyuncu Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo ile bir araya gelip fotoğraf çektirdi.
NE SÖYLENDİ? Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo ile fotoğrafının altına, "Büyük hayranıyım" notunu düştü.
DEDİKODU: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in geceye Kraliyet Sarayı'nda görev yapan danışman Turki Alalshikh'in konuğu olarak katıldığı söyleniyor. Burak Özçivit de geceye Turki Alalshikh'in konuğu olarak katıldı.
Haberin devamı aşağıda