Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da Burak Özçivit ile buluştu

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da Türk oyuncu Burak Özçivit ile bir araya geldi.

Cristiano Ronaldo, Tyson Fury - Francis Ngannou maçındaydı

Burak Özçivit ile Suudi Arabistan'da bir araya geldi

Georgina Rodriguez de Cristiano'ya eşlik etti

NE OLDU? Suudi Arabistan'daki Tyson Fury ile Francis Ngannou arasındaki ring mücadelesi için Cristiano Ronaldo yerini alırken sevgilisi Georgina Rodriguez de Portekizli yıldıza eşlik etti. Gecede Türk oyuncu Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo ile bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

NE SÖYLENDİ? Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo ile fotoğrafının altına, "Büyük hayranıyım" notunu düştü.

DEDİKODU: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in geceye Kraliyet Sarayı'nda görev yapan danışman Turki Alalshikh'in konuğu olarak katıldığı söyleniyor. Burak Özçivit de geceye Turki Alalshikh'in konuğu olarak katıldı.