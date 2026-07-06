Cristiano Ronaldo, son Dünya Kupası maçını oynadı: İspanya, son anda Portekiz’i eledi

İspanya, Portekiz’i eleyerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi. Uzun süre maç uzatmalara gidecek gibi görünüyordu, ancak uzatma dakikalarında Mikel Merino maçın tek golünü attı: 0-1. Böylece Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası hayali kesin olarak sona erdi.

İlk yarı, her iki tarafta da bolca gol fırsatının yaşandığı heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Mikel Oyarzabal, maçın henüz 10. dakikasında en büyük fırsatı yakaladı, ancak kaleci Diogo Costa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya attı. Portekiz tarafında ise ilk tehlikeyi Cristiano Ronaldo yarattı, ancak Unai Simón'a takıldı.

Ardından İspanya’nın güçlü bir dönemi başladı ve bu dönemde Diogo Costa öne çıktı. Kaleci önce Lamine Yamal’ın şutunu kurtardı, birkaç saniye sonra da Alex Baena’nın denemesini muhteşem bir şekilde önledi. Dani Olmo da kafa vuruşuyla onu geçmeyi başaramadı.

Yine de İspanya, devre arasına girmeden önce bir an için endişelendi. João Félix’in kafası Unai Simón’a çarptı, ardından Ronaldo topu ayağının dışıyla kaleye doğru yönlendirdi, ancak İspanyol kaleci yine kurtardı. Kısa süre sonra Nuno Mendes de açılış golüne çok yaklaştı, ancak yönü değişen şutu üst direğe çarptı.

İlk yarı son derece çekici bir mücadeleyken, ikinci yarıda pek bir şey olmadı. İspanya’da umutlar Yamal’ın bireysel hareketlerine bağlıydı, ancak o maça hiç giremedi. Doğrudan rakibi Nuno Mendes’in oyundan çıkması da bu durumu değiştirmedi.

Uzun süre 0-0'lık skor ve uzatmalar kaçınılmaz görünüyordu, ancak uzatma dakikalarında İspanya aniden bir atak yaptı. Oyuna sonradan giren Ferran Torres, yine sonradan oyuna giren Merino'ya güzel bir pas attı ve Merino soğukkanlılıkla skoru 0-1'e getirdi. Bernardo Silva daha sonra beraberlik golü için büyük bir fırsat yakaladı, ancak kafası üstten dışarı çıktı.

Böylece İspanya çeyrek finale yükseldi; burada ABD ile Belçika arasındaki maçın galibi rakibi olacak. Portekiz için Dünya Kupası sona erdi: Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki son maçı böylece hüsranla bitti.