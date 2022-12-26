Portekizli süperstar, son dönemindeki çalkantılı hayatını biraz olsun unuttu.

NE OLDU? Instagram'da yayınlanan bir videoda Rodriguez, Ronaldo'nun evinde mum ışığında bir yemek masası ve Noel Baba'nın hediye dağıttığı kutlamaları paylaştı.

Rodriguez'in süperstar sevgilisine bir Rolls-Royce, açılmaya hazır çok sayıda Louis Vuitton ve çocuklar için yeni bisikletler gibi cömert hediyeler de vardı.

Son günlerde belirsiz bir süreç içerisinde olan Ronaldo'nun, moralini yerine getirmek için sevgilisinden gelen bu hediyeler mutlu aile tablosunun en büyük kanıtı olarak gözler önüne serildi.

Sevgilisinin, çocuklarına ve Portekizli yıldıza aldığı hediyeler dudak uçuklatan cinsten...

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, kendi Instagram hikayesinde aldığı inanılmaz hediye için Georgina'ya teşekkür etti...

Cristiano Ronaldo Instagram

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli yıldız, Kasım ayında Manchester United ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığından bu yana hala kulüpsüz bulunuyor.

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a katılmaya yakın olduğu bildiriliyor, ancak bir anlaşma yapıldığı kulüp tarafından açıkça yalanladı.