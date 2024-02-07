Cristiano Ronaldo servetiyle bir kıtayı doyurabilir!

Futbolun en çok kazanan yıldızı Cristiano Ronaldo akıl almaz servetiyle dudak uçuklattı.

Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı

2023'te en çok kazanan sporcuydu

Rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Forbes'un 2023 yılının en çok kazanan sporcuları listesinde zirvede yer almıştı. Al-Nassr'a transferiyle yıllık gelirini yaklaşık iki kat artıran Portekizli yıldız, 136 milyon dolarlık yıllık kazancıyla, Lionel Messi, Kylian Mbappe, LeBron James ve Roger Federer gibi isimleri geride bırakmıştı. Şimdilerde Cristiano Ronaldo'nun akıl almaz net serveti konuşuluyor.

RONALDO'NUN SERVETİ: NTV Spor'un Fransız basınına dayandırdığı habere göre, Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti 850 milyon euro (Yaklaşık 28 milyar TL). Portekizli yıldız, futboldaki gelirinin haricinde giyim, parfüm markaları, fitness merkezleri ve otellerinden de gelir elde ediyor. Cristiano Ronaldo, Forbes’a göre 2021’de dünyanın en fazla kazanan futbolcusu olurken, kariyer kazancı 1 milyar dolara ulaşan ilk futbolcu unvanını almıştı.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo bu akıl almaz servetiyle sivil toplum örgütlerini de unutmuyor. Portekizli yıldız, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or'u 2017 yılında açık artırmaya çıkarıp satarak Make-A-Wish derneği için yaklaşık 600 bin euro bağış toplamıştı.