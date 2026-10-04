Portekizli Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz pazar günü ülkesinin milli takımının UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile oynadığı karşılaşmanın başlamasından önce Riyad'a gelerek Suudi Arabistan'a döndü ve Al Nassr forması altında sahalara dönüş hazırlıklarına başladı.

41 yaşındaki Portekizli forvetin önümüzdeki günlerde Al Nassr antrenmanlarına katılması bekleniyor. Bu antrenmanlar, Suudi Ligi müsabakaları kapsamında cuma günü oynanması planlanan ve vatandaşı Portekizli Bruno Lage'nin yönettiği Al Diriyah ile oynanacak bir sonraki karşılaşmaya hazırlık amacını taşıyor.

Ronaldo'nun Riyad'a dönüşü, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Portekiz Milli Takımı ile olan katılımının sona ermesinin ardından geldi. Böylece oyuncu, milli maç arasının sayfasını kapatarak Al Nassr ile yolculuğuna yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Georgina Rodriguez, sosyal medya hesapları üzerinden uçağın içinden çekilmiş fotoğraflar ile Riyad Havalimanı'na varış anlarına ait görüntüleri paylaşmıştı. Bu paylaşım, Ronaldo'nun takımıyla girilecek yeni döneme hazırlanmak üzere Suudi Arabistan'a döndüğüne işaret ediyordu.