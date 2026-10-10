Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) tarafından geçici olarak cezalandırıldı. Al-Nassr'ın 41 yaşındaki forveti, kısa süre önce milli takım kampını, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından terk etmesinin ardından disiplin soruşturmasına alındı. Ronaldo'nun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise henüz bilinmiyor.

Portekiz Futbol Federasyonu, 9 Ekim Cuma günü yaptığı açıklamada kaptan hakkında resmen bir disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Dosya, 7 Ekim'de federasyona bildirilen olaylarla ilgili. Ronaldo, nihai ceza netleşene kadar geçici olarak cezalı kalacak.

FPF, resmi açıklamasında disiplin kurulunun 9 Ekim'de Ronaldo'nun olası ihlalleriyle ilgili soruşturma açılmasına karar verdiğini doğruladı. Federasyon, yıldız futbolcunun zaten otomatik olarak tedbirli şekilde cezalı olduğunu ve buna ek olarak ilave bir geçici ceza da verildiğini vurguladı. Ayrıca dosya acil statü kazandı.

Disiplin önlemlerinin nedeni, Ronaldo'nun Portekiz kampından dikkat çeken ayrılığı oldu. Tecrübeli oyuncu, Norveç'e karşı 2-1 kazanılan milli maçta yedek kulübesinde kalmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşadı. Ronaldo'ya göre teknik adam, maç öncesinde kendisine yaklaşık yarım saat süre vereceğini söylemişti.

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Ronaldo, söz konusu karşılaşma sırasında ısınmaya gönderildi, ancak sonunda hiç süre alamadı. Bu nedenle ciddiye alınmadığını düşünen yıldız futbolcu, daha sonra Jesus'un ikinci bir sözünü de tutmadığını ifade etti. Ronaldo'ya göre teknik direktör, düzenlenecek basın toplantısında durumla ilgili kamuoyu önünde açıklama yapacağı sözünü vermişti.

Ardından gerilim öyle yükseldi ki Ronaldo, Portekiz Danimarka ile karşılaşmadan önce kampı terk etme kararı aldı. Portekizli yıldız daha sonra takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dilediği kapsamlı bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Bu açıklamada, milli takımdan ayrılma kararının sonuçsuz kalamayacağını kabul etti.

Dikkat çekici olan ise Ronaldo'nun bu açıklamada kendisi için uygun bir ceza verilmesini bizzat talep etmesi oldu. Kaptan, örnek teşkil eden konumunun, davranışlarının sert şekilde değerlendirilmesi için başlı başına bir gerekçe olduğunu vurguladı. Böylece Jesus'un tutumuna yönelik eleştirilerine rağmen, ayrılığının sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu açıkça ortaya koydu.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatına göre Ronaldo, bir ila altı ay arasında men cezası alabilir; buna para cezası da eklenebilir. Suçunu kabul etmesi, nihai cezanın indirilmesi için gerekçe oluşturabilir, ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.