Portekizli yıldızın yeni evi Portekiz'deki en pahalı ev oldu.

Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag ile bir süredir sorun yaşıyor ve her şey Ocak 2023'te Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağını gösteriyor. Portekiz'deki en pahalı evi satın aldıktan sonra, kariyerine ülkesinde devam edeceğine dair söylentiler arttı.

MARCA'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, Portekiz'in Cascais bölgesinde bir mülk satın aldılar. Yeni villalarının değeri yaklaşık 11 milyon euro, ancak tadilat ve tüm inşaatlarla birlikte 21 milyon euro'ya mal olacak.

Portekizli yıldızın yeni evi Portekiz'deki en pahalı ev oldu ve şu anda yapım aşamasında. Bu nedenle Georgina Rodriguez ve Cristiano'nun 2023'ün başlarında, dünyanın en prestijli yerleşim bölgelerinden biri olan Quinta da Marinha'daki özel mülklerini açmaları muhtemel.

CR7'nin yeni villasının özellikleri

Ronaldo'nun yeni evinin sorumluluğunu üstlenen emlakçı, villanın özelliklerinin şöyle olduğuna dikkat çekti: 2.720 metrekare ve üç katlı. İnşaat alanı 544 m2 olup bahçeler ve muhteşem bir yüzme havuzu içeriyor.