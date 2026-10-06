Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, takımı çalıştırması için Jorge Jesus'un seçilmesinde pay sahibi olduğunu açıklarken, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakmayı düşündüğünü ancak federasyon başkanının isteği üzerine fikrini değiştirdiğini vurguladı.

Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasındaki Norveç maçı boyunca yedek kulübesinde oturması nedeniyle Jesus ile büyük bir krize girmişti.

Jesus'un "İlk ve son kararı veren, kadroyu belirleyen benim" dediği sert açıklamaların ardından Ronaldo, üçüncü haftadaki Danimarka maçından 24 saat önce takım kampından ayrılarak herkesi şaşırttı.

Ronaldo, İspanyol AS gazetesinin bugün salı günü yayımladığı açıklamasında şunları söyledi: "2026 Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz halkına bir mesaj hazırlamıştım ve hâlâ saklıyorum; milli takımımızdan kesin olarak ayrıldığımda onlara iletmek istediğim sözleri içeriyor."

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: "Turnuvanın sonunda, tam olarak ABD'den dönüş uçuşunda, Portekiz Futbol Federasyonu başkanı benden milli takımı bırakma kararımı yeniden gözden geçirmemi istedi ve bu konuda ısrar etti, çünkü federasyon devam etmemi istiyordu."

Portekizli yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bunun hemen ardından, milli takımın şu anki teknik direktörünün ismi hakkında benden görüşümü istedi; bana açıklamadığı başka isimlerle birlikte onu da değerlendiriyordu. Federasyon başkanına, bakış açıma göre, bunun doğru karar olacağını düşündüğümü söyledim."

Ronaldo bu konudaki açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu yüzden, mevcut teknik direktörü tanıttıkları gün, bu seçim karşısında gerçek bir mutluluk hissettim. Sonuçların da gösterdiği gibi, doğru karardı."

Jesus, geçtiğimiz temmuz ayında, Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmesinin ardından görevden alınan Roberto Martinez'in yerine, 2030'a kadar sözleşmeyle Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmişti.