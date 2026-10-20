Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo krizini kontrol altına almayı başardığını düşündüğü sırada, gelişmeler yeni bir gerginlik dönemine kapı araladı. Milli takımın kaptanına verilen hafifletilmiş ceza, alay ve eleştiri dalgasına yol açtı. Tecrübeli yıldızı yatıştırma çabalarının daha büyük bir krize dönüşeceği ve bu durumun oyuncunun milli takıma dönmeyi reddetmesiyle sonuçlanabileceği yönündeki endişeler giderek arttı.

41 yaşındaki Ronaldo, Avrupa Uluslar Ligi'nde Danimarka ile yapılacak karşılaşmadan bir gün önce, 30 Eylül'de Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından geniş çaplı bir tartışma başlattı. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri kaptanlarının yokluğunu aşmayı ve karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başarsa da, ayrılığın yankıları yeşil sahanın sınırlarını aştı. Özellikle oyuncunun teknik direktörüne yönelik sert açıklamaları, Portekiz Federasyonu'nu son derece hassas bir durumla karşı karşıya bıraktı.

Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu, Ronaldo'ya atfedilen ihlalle ilgili kararını açıkladı ve oyuncuyu, yürürlükteki yönetmeliklerin 160. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kasıtlı olarak disiplin ihlali işlemekten suçlu buldu. Kurul, milli takım kaptanını 30 gün süreyle men etmeye ve ayrıca 255 euro para cezasına çarptırmaya karar verdi. Bu ceza, milli takım kampından ayrılışına bağlı krizin büyüklüğüne kıyasla hafifliği nedeniyle geniş çaplı şaşkınlık yarattı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, men süresinin olayın yaşandığı 30 Eylül tarihinden itibaren hesaplanması, Ronaldo'nun cezasından yalnızca yaklaşık on gün kaldığı anlamına geliyor. Bu da, 14 Kasım'da Danimarka ve aynı ayın 17'sinde Galler ile yapılacak karşılaşmalara hazırlık için gerçekleştirilecek kasım kampı sırasında oyuncunun milli takıma dönmesine olanak tanıyabilir.

Çelişki yalnızca men süresiyle sınırlı kalmadı, Portekizli yıldızın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile kazandığı servet göz önüne alındığında sembolik görünen para cezasına da uzandı. Ronaldo'nun yıllık yaklaşık 200 milyon euro kazandığını gösteren tahminlerle birlikte, 255 euroluk tutar gelirinin yalnızca çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Bu durum, takipçileri cezayla alay etmeye itti ve cezanın milli takım kaptanına atfedilen davranışın ciddiyetiyle orantılı olmadığını düşündüler.

Portekiz'in "O Jogo" gazetesine göre Disiplin Kurulu, oyuncunun lehine birçok faktörü göz önünde bulundurdu. Bunlar arasında futbola yaptığı büyük katkılar ve sportif başarılarının takdir edilmesi, ayrıca içinde bulunulan sezon ile önceki üç sezonda federasyon nezdinde disiplin sicilinin bulunmaması yer alıyordu. Ancak bu gerekçeler eleştirileri kontrol altına almayı başaramadı, aksine cezanın ne kadar ciddi olduğu ve federasyonun en önemli yıldızıyla ilişkisini korumayı mı yoksa daha sert önlemler almayı mı tercih ettiği konusunda soru işaretlerine kapı araladı.

Portekiz'de öfke ve eleştirilerin hedefindeki Ronaldo

Ceza, spor camiasında sessizce geçiştirilmedi. Eski Portekizli milli oyuncu Luís Figo kararı sert bir şekilde eleştirerek, cezanın gereken caydırıcılığı sağlamadığını ve diğer oyunculara uygun bir mesaj vermediğini savundu.

Figo, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Kim şaşırmaz ki? Gülünç olmaktan başka bir tanım bulamıyorum. Bu hatanın tekrarlanmaması için caydırıcı bir ceza bekliyorduk, özellikle de söz konusu olan milli takım kaptanı olduğunda. Bunun diğer oyuncuların yararına olduğunu düşünmüyorum. Bu, önemsiz ve anlamsız bir önlem."

Alman "Bild" gazetesi ise cezanın hafifliğine dikkat çekerek, disiplin işlemlerinin Portekizli yıldız hakkında son derece hafifletilmiş bir kararla sonuçlandığını belirtti. Bu gelişme, oyuncunun krizden mümkün olan en az zararla çıktığı izlenimini güçlendirdi.

Yerel eleştiriler ile dışarıdan gelen alaylar arasında Portekiz Federasyonu kendini utanç verici bir durumda buldu. Krizin sayfasını kapatması beklenen ceza, yeni bir tartışma konusuna dönüşürken, Ronaldo ile milli takım yetkilileri arasındaki ilişki hâlâ birçok soru işareti barındırıyor.

Ronaldo iletişimi reddediyor, federasyon en kötüsünden korkuyor

Hafifletilmiş ceza, Ronaldo'nun kasım ayında milli takıma dönüşüne zemin hazırlayabilecek olsa da, krizin en karmaşık yönü oyuncunun kendi tutumuyla ilgili. Zira raporlar, oyuncunun dönme isteğinin azaldığına ve kendisiyle federasyon yetkilileri arasında güven eksikliği bulunduğuna işaret ediyor.

Bu bağlamda, "CNN Portekiz" kanalının program sunucusu Rui Santos, milli takım kaptanının geleceğiyle ilgili endişe verici gelişmeleri açıkladı ve oyuncunun mevcut koşullarda dönmek yerine milli takımdan uzak durmayı tercih edebileceğini vurguladı.

Santos şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo milli takıma davet edilmemeyi tercih ediyor. Kesinlikle milli takıma dönmeyecek, kimseye borçlu olduğunu hissetmiyor." Santos ayrıca Ronaldo'nun kötü muameleye maruz kaldığına inandığını, hâlâ gerçeğin tamamını öğrenemediğine ve ihanete uğradığına kani olduğunu ekledi.

Portekizli medya mensubu, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın, diyalog kapısını açmayı ve anlaşmazlığın çözülebileceğine onu ikna etmeyi amaçlayan mesajlar aracılığıyla neredeyse her gün Ronaldo ile iletişim kurmaya çalıştığını belirtti.

Ancak Santos'a göre bu girişimler, Ronaldo'nun federasyon yetkililerine olan güvenini yitirmesi ve onlarla diyaloga girmenin bir faydası olacağına inanmaması nedeniyle şu ana kadar istenen sonucu vermedi.

Böylece Portekiz Federasyonu kendini karmaşık bir denklemle karşı karşıya buluyor; cezanın hafifletilmesine ve tarihi kaptanıyla iletişim kurma çabalarının yoğunlaştırılmasına rağmen Ronaldo'nun dönüşü artık garanti değil ve disiplin krizi, oyuncunun milli takımla ilişkisini tehdit eden daha derin bir anlaşmazlığa dönüşebilir.

Alay konusu olan bir ceza ile güveni yeniden kazanmaya yönelik süregelen çabalar arasında en önemli soru hâlâ cevabını bekliyor: Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na dönmeye mi karar verecek, yoksa gerilimi tırmandırmayı seçerek federasyonu henüz sonuçlanmamış bir krizin yankılarıyla baş başa mı bırakacak?