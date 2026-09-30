Cristiano Ronaldo, Portekiz’den erken ayrılığının ardından hemen konuştu

Cristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığının ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozdu. Süper yıldız, kararının arkasındaki nedenler hakkında gelecekte daha fazla açıklama yapacağını söyledi. Futbol efsanesinin milli takım kariyerinin kesin olarak sona erip ermediği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus birkaç gündür karşı karşıya. Forvet oyuncusu, Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyette doksan dakika boyunca yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı ve buna gözle görülür şekilde öfkelendi. Ayrıca deplasmana gelen taraftarlara teşekkür etmemeyi tercih etti.

Ronaldo daha sonra milli takımla birlikte, perşembe günü bir sonraki UEFA Uluslar Ligi maçının oynanacağı Danimarka'ya geçti. Ancak Ronaldo çarşamba günü antrenmana katılmadı ve bu sırada Madrid'e gitti.

Jesus ilk etapta, "Antrenman yapmayı reddetmedi. Ronaldo'yla ilgili hiçbir sorun yok" dedi. Ardından sarf ettiği sözlerin ise MARCA'ya göre 41 yaşındaki golcünün bu kararının muhtemel nedeni olduğu belirtiliyor.

"İstediğim sözü verebilirim. Teknik direktör benim. Ronaldo'ya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye çekerim. Sana 30 dakika ihtiyaç duyarsam oynarsın; yoksa oynamazsın. Hiçbir oyuncu fikrimi değiştiremez. O da değil, futbol dünyasındaki başka hiç kimse de. Hiçbir başkan da. Asla, kesinlikle hiç kimse."

Ronaldo şimdi yanıt verdi. "Milli takımın basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmeden sonra, milli takım kampından ayrılmaya karar verdim" diye yazdı.

"Zamanı geldiğinde, her zaman kendimi tamamen adadığım milli takımdan ayrılmama neden olan sebepler hakkındaki gerçeği tüm Portekizlilere anlatacağım."

"Şimdi, Portugal ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma bol şans dileme zamanı" diyerek sözlerini noktaladı Ronaldo.



