Cristiano Ronaldo, Portekiz'de yeni bir fırtına kopardı

Cristiano Ronaldo, bir sosyal medya paylaşımına verdiği tepkinin geniş bir eleştiri dalgası yaratmasının ardından, geleceği ve "Avrupa'nın Brezilya'sı" içindeki rolüne dair artan gerginliğin gölgesinde, kendisini bir kez daha Portekiz Millî Takımı içindeki bir tartışma fırtınasının merkezinde buldu.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre tartışma, Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini yedek kulübesinde tutma kararının ardından Portekiz Millî Takımı kampından ayrılmasının akabinde, "kimse Cristiano'ya dokunamaz" diyen bir paylaşımı beğenmesiyle patlak verdi.

Portekiz'in kaptanının bu tepkisi hassas bir zamanlamada geldi ve bu adım, özellikle önümüzdeki dönemde rolü ve nasıl kullanılacağına ilişkin soruların artmasıyla birlikte, millî takımdaki konumuna dair dolaylı bir mesaj olarak geniş çapta yorumlandı.

41 yaşındaki Ronaldo'nun hâlâ Portekiz kadrosundaki en öne çıkan isimlerden biri olmasına rağmen, millî takımın altın neslinin ardından gelecek döneme kademeli olarak hazırlanmasıyla eş zamanlı olarak, oynadığı maçlar ve teknik rolüne ilişkin tartışmalar daha da belirgin hâle geldi.

Böylece, sosyal medyada verilen tek bir beğeni, tecrübeli yıldızın teknik heyetle ilişkisine ve soyunma odasındaki konumuna yönelik gözlerin daha fazla yoğunlaştığı bir dönemde, Ronaldo'nun millî takımla yaşadığı krize yeni bir yakıt hâline geldi.







