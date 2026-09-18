Cristiano Ronaldo (41), teknik direktör Jorge Jesus tarafından Portekiz'in Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrıldı. Danimarka, Norveç ve Galler, Portekiz ekibinin sıradaki rakipleri.

Ronaldo'nun milli takım kariyerinin geleceği, Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya'ya elendikten sonra belirsiz görünüyordu. Tecrübeli oyuncu maçın ardından gözyaşlarına boğulmuştu, ancak milli takım kariyerine devam ediyor.

Ronaldo, Portekiz formasıyla 233 milli maçta 146 gole ulaştı. Al-Nassr oyuncusu, Ağustos 2003'te milli takım debutunu yaptı ve aradan geçen yirmi yılı aşkın sürenin ardından hâlâ ülkesi adına forma giyiyor.

Milli takım kariyerindeki onca yılın açık ara en büyük zirvesi, 2016'da Avrupa şampiyonluğunun kazanılmasıydı. Forvet oyuncusuna, finallerdeki çeşitli denemelerine rağmen bir Dünya Kupası zaferi nasip olmadı.

Jorge Jesus, Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan Roberto Martínez'in yerine geldi. Jesus, Portekiz'de daha önce Benfica ve Sporting Portekiz'in de aralarında bulunduğu takımlarda teknik direktörlük yaptı. Geçen sezon Al-Nassr'da Ronaldo'nun hocasıydı.

Portekiz, Uluslar Ligi'nin başlangıcında 24 Eylül'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Üç gün sonra ise Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başaran Norveç ile karşılaşacak.

Portekiz'in tam kadrosu

Kaleci: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Portekiz), Samuel Soares (Benfica)

Savunma: Gonçalo Inácio (Sporting Portekiz), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)

Hücum: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al-Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray).